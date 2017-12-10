Де на Волині та у Луцьку не буде світла 6 лютого





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

м.Вол.-Вол.: вул. Олександра Олеся

2.09:00 – 17:00

ТзОВ „П’ятидні”, гаражі, насіневий завод, гуртівня

м.Устилуг: сервісна зона

с.Тростянка: вул. Шевченка, Ковпака, Гуденка, Терешкової

3.09:00 – 17:00

Ферма с.Селець



Горохівський район



1.09:00-17:00

ТзОВ "Відродження"-Бригада с.Лобачівка с. Лобачівка м.Горохів:

вул.Сокальська,

вул.Набережна,

вул.Б.Хмельницького

2.09:00-17:00

Церква-с. Новосілки

с.Новосілки:

вул.Б. Хмельницького,

вул.Дачна 1



Іваничівський район



1.9:00-17:00

смт Іваничі вул.8 березня частково

2.10:00-17:00

частково с.Бужанка,

с.Верхнів



Камінь-Каширський район



1.09:00 – 16:00

с.Грудки, вул.Чкалова



Ківерцівський район



1.10:00-13:00



КТП-122 с.Борохів

ФОП Драганчук Микола Миколайович ПЛ-10 кВ 70-0

КТП-142 с.Борохів

вул.Галаса,

вул.Миру,1-19/непарні/,14-18/парні/

вул.Миру,2-12/парні/

КТП-122 с.Борохів

вул.Свободи, буд.1-18,вул.Луцька,буд.1-20

вул.Миру,буд.40-43,

2. 8:30-16:30

с.Прилуцьке

КТП-134 с.Прилуцьке

Вул.Соборності, буд.21-59(непарні), буд.22-82(парні)

3. 8:30-16:30

смт.Цумань

вул.О.Кошового(Мальовнича),1-29/непарні/,2-22/парні/.



Ковельський район



1.9:00-17:00

Львівська залізниця,

Голобське споживче товариство,

Ковельське МТМО,

Ковельське Райво,

Церква с. Битень,

ФО Ковган Д. Д.

ФОП Бобрик П.В.

"Центр сертиф.та експ. насіння

Церква с. Погиньки

Вол.дирекція УДППЗ

ПАТ"Укртелеком"

СТзОВ ім. І.Франка

ФОП Максаков В.А.

Церква с. Радошин

ФОП Василюк Я.П.

Львівська філія ПрАТ"Київстар"

ДП"УППУЗ" с. Битень,

с. Погиньки,

с. Радошин,

с. Мар'янівка.

2.9:00-17:00

ФОП Ковальчук В. С.,

Церква с. Вербка,

Ф.О. Лисюк В. О.,

Дубівське СТ,

ПАТ "Волиньгаз ",

Ковельське МТМО,

ПАТ "Укртелеком",

СТзОВ "Україна",

ФОП Данилевич О. М.,

ФОП М'якота О. Ф.,

Ф. О. Столярчук В. П.,

Ковельське Райво,

Райкульт відділ Кововельської РДА,

Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,

Ф.О. Балецький С. Р.,

ФОП Солов'янчук А. Ф.,

СТзОВ "Білинське",

ФГ "Дуплянка СГК",

СП ТОВ "Шинака Україна",

Церква с. Білин,

Вол. дирекція УДППЗ,

ФОП Спичак Т. М.,

УПЦ Церква с. Білин,

ФОП Наконечний П. М.,

ФОП Шворак П. Є. с.Вербка,

с. Бахів,

с. Колодниця,

с. Білин.



3.9:00-17:00

с. Калинівка.



місто Луцьк



1.09:00-17:00

Оптичні мережі, Цегельний завод №2,

Трансінвестбуд. вул.Східна,Хрещата,Вишневецька

вул.Прилуцька,Дубнівська (можливо)

вул.Надрічна,Привітна,Калинова

вул.Сонячна,Панаса Мирного

вул.Скрябіна,Бородіна,Левицького

вул.Балакірєва,Млинівська,Збаразька

вул.пров.I-й Збаразький, пров.II-й Збаразький,

вул.Східно-Межова



Луцький район



1.9:30-17:00

с. Забороль, вул. Володимирська, 43А, Магазин "Сусіди",ФОП Панасюк Євгенія Степанівна. с. Забороль вул. Володимирська, 41-63 (непарні), Яблунева, Шкільна, Лісова, 1-61.



Любомльський та Шацький райони



1.9:00-17:00

с.Пульмо



Любешівський район



1.10:00-17:00

с. Шлапань (частково)

2. 10:00-17:00

Реабілітаційний центр, ФОП Михалик Т.В., ФОП Качинський Ю.А., ФОП Шатило В., ФОП Юрашкевич Ю.І., МНС смт.Любешів вул.Бондаренка (частково)



Маневицький район



1.11:00-17:00

с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).



с. Куликовичі – Молитовний будинок.



-ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (майстерня, школа), церква, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).

КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (продмагазин), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин), ФОП Зарубич Оксана Іванівна (цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, 2, 3).

с. Комарово.

с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

«Три бобри», табір «Прикордонник», дачний масив «Прикордонник» м.Нововолинськ



2.09:00-17:00

«Львівтрангаз» м.Нововолинськ

пров.Березовий



Рожищенський район



1.9:00-17:00

с.Олександрівка магазин.

с.Олександрівка вул.Дачна



2.9:00-17:00

с.Пожарки зернотік.

с.Пожарки в.Радянська, Молодіжна, Тиха.



3.9:00-17:00

смт.Дубище СКЗ, торговий кіоск, церква, КНС, костел. смт.Дубище в.І.Франка, Незалежності, Шевченка, Молодіжна,Тичини, пров.Будівельний.



Старовижівський район



1.10:00-16:00

с.Любохини повністю,с.Кримно вул:Радянська, Перемоги

2.10:00-16:00

с.Буцинь вул:Федорова.



Турійський район



1.10:00-17:00

ФОП Данилюк В.А.- магазин, церква

с.Радовичі

2.10:00-17:00

ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада с.Крать

3.10:00-17:00

ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00м.Вол.-Вол.: вул. Олександра Олеся2.09:00 – 17:00ТзОВ „П’ятидні”, гаражі, насіневий завод, гуртівням.Устилуг: сервісна зонас.Тростянка: вул. Шевченка, Ковпака, Гуденка, Терешкової3.09:00 – 17:00Ферма с.Селець1.09:00-17:00ТзОВ "Відродження"-Бригада с.Лобачівка с. Лобачівка м.Горохів:вул.Сокальська,вул.Набережна,вул.Б.Хмельницького2.09:00-17:00Церква-с. Новосілкис.Новосілки:вул.Б. Хмельницького,вул.Дачна 1Іваничівський район1.9:00-17:00смт Іваничі вул.8 березня частково2.10:00-17:00частково с.Бужанка,с.Верхнів1.09:00 – 16:00с.Грудки, вул.Чкалова1.10:00-13:00КТП-122 с.БорохівФОП Драганчук Микола Миколайович ПЛ-10 кВ 70-0КТП-142 с.Борохіввул.Галаса,вул.Миру,1-19/непарні/,14-18/парні/вул.Миру,2-12/парні/КТП-122 с.Борохіввул.Свободи, буд.1-18,вул.Луцька,буд.1-20вул.Миру,буд.40-43,2. 8:30-16:30с.ПрилуцькеКТП-134 с.ПрилуцькеВул.Соборності, буд.21-59(непарні), буд.22-82(парні)3. 8:30-16:30смт.Цуманьвул.О.Кошового(Мальовнича),1-29/непарні/,2-22/парні/.1.9:00-17:00Львівська залізниця,Голобське споживче товариство,Ковельське МТМО,Ковельське Райво,Церква с. Битень,ФО Ковган Д. Д.ФОП Бобрик П.В."Центр сертиф.та експ. насінняЦерква с. ПогинькиВол.дирекція УДППЗПАТ"Укртелеком"СТзОВ ім. І.ФранкаФОП Максаков В.А.Церква с. РадошинФОП Василюк Я.П.Львівська філія ПрАТ"Київстар"ДП"УППУЗ" с. Битень,с. Погиньки,с. Радошин,с. Мар'янівка.2.9:00-17:00ФОП Ковальчук В. С.,Церква с. Вербка,Ф.О. Лисюк В. О.,Дубівське СТ,ПАТ "Волиньгаз ",Ковельське МТМО,ПАТ "Укртелеком",СТзОВ "Україна",ФОП Данилевич О. М.,ФОП М'якота О. Ф.,Ф. О. Столярчук В. П.,Ковельське Райво,Райкульт відділ Кововельської РДА,Рел. гр.Різд. Св. Івана Пр. с. Бахів,Ф.О. Балецький С. Р.,ФОП Солов'янчук А. Ф.,СТзОВ "Білинське",ФГ "Дуплянка СГК",СП ТОВ "Шинака Україна",Церква с. Білин,Вол. дирекція УДППЗ,ФОП Спичак Т. М.,УПЦ Церква с. Білин,ФОП Наконечний П. М.,ФОП Шворак П. Є. с.Вербка,с. Бахів,с. Колодниця,с. Білин.3.9:00-17:00с. Калинівка.1.09:00-17:00Оптичні мережі, Цегельний завод №2,Трансінвестбуд. вул.Східна,Хрещата,Вишневецькавул.Прилуцька,Дубнівська (можливо)вул.Надрічна,Привітна,Калиновавул.Сонячна,Панаса Мирноговул.Скрябіна,Бородіна,Левицькоговул.Балакірєва,Млинівська,Збаразькавул.пров.I-й Збаразький, пров.II-й Збаразький,вул.Східно-Межова1.9:30-17:00с. Забороль, вул. Володимирська, 43А, Магазин "Сусіди",ФОП Панасюк Євгенія Степанівна. с. Забороль вул. Володимирська, 41-63 (непарні), Яблунева, Шкільна, Лісова, 1-61.1.9:00-17:00с.Пульмо1.10:00-17:00с. Шлапань (частково)2. 10:00-17:00Реабілітаційний центр, ФОП Михалик Т.В., ФОП Качинський Ю.А., ФОП Шатило В., ФОП Юрашкевич Ю.І., МНС смт.Любешів вул.Бондаренка (частково)1.11:00-17:00с. Семки - Старосільська сільська рада (клуб), Колківське споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти (школа), церква, Маневицький РЦПМСД (ФАП).с. Куликовичі – Молитовний будинок.-ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Районний відділ освіти (майстерня, школа), церква, ФОП Туревич Ніна Іванівна (магазин).КТП-157 - Куликовицька сільська рада (башня), Куликовицьке споживче товариство (продмагазин), Релігійна громада, Маневицький РЦПМСД (ФАП), Куликовицька сільська рада (клуб), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ФОП Зарубич Р.І. (магазин), ФОП Зарубич Оксана Іванівна (цех), ФОП Шеремет Світлана Іванівна (ларьок № 1, 2, 3).с. Комарово.с. Куликовичі - ФОП Гамула В.В. (виробнича база).1.09:00-17:00«Три бобри», табір «Прикордонник», дачний масив «Прикордонник» м.Нововолинськ2.09:00-17:00«Львівтрангаз» м.Нововолинськпров.Березовий1.9:00-17:00с.Олександрівка магазин.с.Олександрівка вул.Дачна2.9:00-17:00с.Пожарки зернотік.с.Пожарки в.Радянська, Молодіжна, Тиха.3.9:00-17:00смт.Дубище СКЗ, торговий кіоск, церква, КНС, костел. смт.Дубище в.І.Франка, Незалежності, Шевченка, Молодіжна,Тичини, пров.Будівельний.1.10:00-16:00с.Любохини повністю,с.Кримно вул:Радянська, Перемоги2.10:00-16:00с.Буцинь вул:Федорова.1.10:00-17:00ФОП Данилюк В.А.- магазин, церквас.Радовичі2.10:00-17:00ТзОВ «Заповіт Новий» - тр.бригада с.Крать3.10:00-17:00ФОП Жук Н.М.- бар, Перевалівська с/р – адмінприміщення, клуб, пошта с.Перевали

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію