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Померла молода жінка, яка захворіла на грип і кір

Померла молода жінка, яка захворіла на грип і кір
В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла молода жінка, яка спочатку захворіла на грип, а потім – на кір.

Про це повідомляє місцеве видання Галка.

Спершу 25-річну жінку доставили в Надвірнянську райлікарню з одного з сіл. Відомо, що 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а потім –кором.

Спершу лікувалася в Надвірнянській райлікарні, лише першого лютого її доставили в Івано-Франківськ у глибокому шоці – третього ступеня. Врятувати її життя медикам не вдалося. Точна причина смерті ще не встановлена – тривають експертизи.

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Теги: здоров'я, щеплення, грип, кір, смерть
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