Померла молода жінка, яка захворіла на грип і кір





Про це повідомляє місцеве видання



Спершу 25-річну жінку доставили в Надвірнянську райлікарню з одного з сіл. Відомо, що 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а потім –кором.



Спершу лікувалася в Надвірнянській райлікарні, лише першого лютого її доставили в Івано-Франківськ у глибокому шоці – третього ступеня. Врятувати її життя медикам не вдалося. Точна причина смерті ще не встановлена – тривають експертизи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла молода жінка, яка спочатку захворіла на грип, а потім – на кір.Про це повідомляє місцеве видання Галка Спершу 25-річну жінку доставили в Надвірнянську райлікарню з одного з сіл. Відомо, що 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а потім –кором.Спершу лікувалася в Надвірнянській райлікарні, лише першого лютого її доставили в Івано-Франківськ у глибокому шоці – третього ступеня. Врятувати її життя медикам не вдалося. Точна причина смерті ще не встановлена – тривають експертизи.

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