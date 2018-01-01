Померла молода жінка, яка захворіла на грип і кір
Сьогодні, 16:19
В Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні померла молода жінка, яка спочатку захворіла на грип, а потім – на кір.
Про це повідомляє місцеве видання Галка.
Спершу 25-річну жінку доставили в Надвірнянську райлікарню з одного з сіл. Відомо, що 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а потім –кором.
Спершу лікувалася в Надвірнянській райлікарні, лише першого лютого її доставили в Івано-Франківськ у глибокому шоці – третього ступеня. Врятувати її життя медикам не вдалося. Точна причина смерті ще не встановлена – тривають експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє місцеве видання Галка.
Спершу 25-річну жінку доставили в Надвірнянську райлікарню з одного з сіл. Відомо, що 15 січня жінка заразилася гострою вірусною інфекцією, ймовірно грипом, а потім –кором.
Спершу лікувалася в Надвірнянській райлікарні, лише першого лютого її доставили в Івано-Франківськ у глибокому шоці – третього ступеня. Врятувати її життя медикам не вдалося. Точна причина смерті ще не встановлена – тривають експертизи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянин став чемпіоном України з кікбоксингу
Сьогодні, 16:40
Назвали ТОП-10 популярних інтернет-видань Волині
Сьогодні, 16:21
Померла молода жінка, яка захворіла на грип і кір
Сьогодні, 16:19
На Рівненщині - африканська чума серед диких кабанів
Сьогодні, 15:56