Запрацювали безплатні курси підготовки до ЗНО





Про це на презентації ресурсу сказала міністр освіти і науки Лілія Гриневич, – пише



«Цей проект є прикладом великої соціальної відповідальності і показує, що є пріоритетом - інвестиції в освіту. Ми отримали чудову можливість, опцію на вибір, як доповнити навчання в школі і сконцентруватися додатково саме на підготовці до ЗНО. І тут дуже важливо, що ці можливості отримали всі - і ті діти, які мешкають в селі, і ті, хто через російську агресію опинилися на окупованих територіях, і ті, хто хотів би потрапити до найкращих вчителів», – сказала Гриневич.



Проект освітня онлайн-платформа Be smart, на якій розміщено навчальні матеріали для підготовки ЗНО, був створений за ініціативи голови Одеської облдержадміністрації Максима Степанова.



Платформа була протестована у квітні-червні в Одеській області. За цей час платформою скористувалися 10 тисяч випускників шкіл в Одеській області. За твердженням голови Одеської ОДА, ці учні змогли на 20-25 балів підвищити свої результати при складанні ЗНО.



На думку організаторів, онлайн-платформа забезпечить доступ до підготовки до тестування учням з сільських шкіл, учням з тимчасово окупованих територій, які прагнуть отримати атестат державного зразка та вступати до українських вишів.



Зараз на платформі Be smart доступні тренувальні заняття з математики, української мови та літератури, історії України, біології, фізики, хімії, географії та англійської мови. Кожен курс містить до 100 уроків, також на порталі 200 тестів, тренажери. Доступ до матеріалів на порталі безкоштовний та вільний у будь-який час. Передбачено можливість як повернутися до вже пройденого матеріалу, так і продовжити з того місця, де зупинили навчання.



Проект отримав у 2017 році гриф МОН. Розробник і адміністратор проекту - компанія Eduget.



Як повідомлялося, 6 лютого стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного тестування. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти розміщено інструкції для реєстрації для різних категорій учасників ЗНО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні запрацювала онлайн-платформа безкоштовної підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. Долучитися до навчання на ній можуть як діти з сільської місцевості, так і школярі з тимчасово окупованих територій.Про це на презентації ресурсу сказала міністр освіти і науки, – пише Укрінформ «Цей проект є прикладом великої соціальної відповідальності і показує, що є пріоритетом - інвестиції в освіту. Ми отримали чудову можливість, опцію на вибір, як доповнити навчання в школі і сконцентруватися додатково саме на підготовці до ЗНО. І тут дуже важливо, що ці можливості отримали всі - і ті діти, які мешкають в селі, і ті, хто через російську агресію опинилися на окупованих територіях, і ті, хто хотів би потрапити до найкращих вчителів», – сказала Гриневич.Проект освітня онлайн-платформа Be smart, на якій розміщено навчальні матеріали для підготовки ЗНО, був створений за ініціативи голови Одеської облдержадміністраціїПлатформа була протестована у квітні-червні в Одеській області. За цей час платформою скористувалися 10 тисяч випускників шкіл в Одеській області. За твердженням голови Одеської ОДА, ці учні змогли на 20-25 балів підвищити свої результати при складанні ЗНО.На думку організаторів, онлайн-платформа забезпечить доступ до підготовки до тестування учням з сільських шкіл, учням з тимчасово окупованих територій, які прагнуть отримати атестат державного зразка та вступати до українських вишів.Зараз на платформі Be smart доступні тренувальні заняття з математики, української мови та літератури, історії України, біології, фізики, хімії, географії та англійської мови. Кожен курс містить до 100 уроків, також на порталі 200 тестів, тренажери. Доступ до матеріалів на порталі безкоштовний та вільний у будь-який час. Передбачено можливість як повернутися до вже пройденого матеріалу, так і продовжити з того місця, де зупинили навчання.Проект отримав у 2017 році гриф МОН. Розробник і адміністратор проекту - компанія Eduget.Як повідомлялося, 6 лютого стартує реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного тестування. На сайті Українського центру оцінювання якості освіти розміщено інструкції для реєстрації для різних категорій учасників ЗНО.

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