Волинянин став чемпіоном України з кікбоксингу

Ковельчанин здобув перемогу на чемпіонату України з кікбоксингу.У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів із 24 областей України, - інформує прес-служба Ковельської міської ради.Ковельску КДЮСШ в рингових дисциплінах, у вазі до 60 кг представляв 17-річний. Він достроково завершив свій поєдинок у півфіналі, де його суперником був кікбоксер з Хмельницького. У фіналі ковельчанин був сильнішим за представника Донецької області. Роман вдруге став чемпіоном України серед виховаців ДЮСШ.Наступні змагання кікбоксерів пройдуть 3-4 березня в Луцьку, де відбудеться чемпіонат Волині з кікбоксингу ВАКО.