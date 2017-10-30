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Волинянин став чемпіоном України з кікбоксингу

Волинянин став чемпіоном України з кікбоксингу
Ковельчанин здобув перемогу на чемпіонату України з кікбоксингу.

У змаганнях взяли участь понад 500 спортсменів із 24 областей України, - інформує прес-служба Ковельської міської ради.

Ковельску КДЮСШ в рингових дисциплінах, у вазі до 60 кг представляв 17-річний Роман Кухта. Він достроково завершив свій поєдинок у півфіналі, де його суперником був кікбоксер з Хмельницького. У фіналі ковельчанин був сильнішим за представника Донецької області. Роман вдруге став чемпіоном України серед виховаців ДЮСШ.

Наступні змагання кікбоксерів пройдуть 3-4 березня в Луцьку, де відбудеться чемпіонат Волині з кікбоксингу ВАКО.

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Теги: кікбоксинг, чемпіонат, варте уваги
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Коментарі 1
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Інформація неповна . Команда була набагато більша і медалей та чемпіонів також. Прошу виправити
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