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У Луцьку виграли в лотерею 3 мільйони гривень

У Луцьку виграли в лотерею 3 мільйони гривень
У Луцьку придбано лотерейний білет "Лото-Забава" з виграшем у 3 мільйона гривень.

Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", - передає УНН.

Номер щасливого білета - №0019773. Гравець купив його на фірмовому острівці "М.С.Л." у супермаркеті "Сільпо" за адресою: вул. Кравчука, 23.

Зазначається, що новоспечений мільйонер, як і всі інші щасливчики, які виграли призи від 1 млн гривень та більше, матиме змогу скористатися VIP-програмою "Два дні з життя мільйонера".

Минулий джекпот "Лото-Забави" було виграно 20 листопада 2016 року. Тоді 3 млн грн дістались щасливчику з Рівненської області - Костянтину Алєксєєву.

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Теги: виграш, Луцьк
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