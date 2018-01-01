У Луцьку виграли в лотерею 3 мільйони гривень





Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", - передає



Номер щасливого білета - №0019773. Гравець купив його на фірмовому острівці "М.С.Л." у супермаркеті "Сільпо" за адресою: вул. Кравчука, 23.



Зазначається, що новоспечений мільйонер, як і всі інші щасливчики, які виграли призи від 1 млн гривень та більше, матиме змогу скористатися VIP-програмою "Два дні з життя мільйонера".



Минулий джекпот "Лото-Забави" було виграно 20 листопада 2016 року. Тоді 3 млн грн дістались щасливчику з Рівненської області - Костянтину Алєксєєву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку придбано лотерейний білет "Лото-Забава" з виграшем у 3 мільйона гривень.Про це повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.", - передає УНН Номер щасливого білета - №0019773. Гравець купив його на фірмовому острівці "М.С.Л." у супермаркеті "Сільпо" за адресою: вул. Кравчука, 23.Зазначається, що новоспечений мільйонер, як і всі інші щасливчики, які виграли призи від 1 млн гривень та більше, матиме змогу скористатися VIP-програмою "Два дні з життя мільйонера".Минулий джекпот "Лото-Забави" було виграно 20 листопада 2016 року. Тоді 3 млн грн дістались щасливчику з Рівненської області - Костянтину Алєксєєву.

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