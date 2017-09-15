Ресторація «Брама» запрошує на День закоханих*
Сьогодні, 21:01
Ресторація «Брама» влаштовує запальну вечірку у День святого Валентина.
Для усіх, хто шукає затишне місце, аби відсвяткувати День закоханих ресторація «Брама» пропонує смачну кухню та невимушену атмосферу.
Вечірка з нагоди свята відбудеться 14 лютого о 19 годині.
В програмі конкурси, розваги та подарунки. Вхід – вільний. Бронювання столиків: 067 361 35 01.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Для усіх, хто шукає затишне місце, аби відсвяткувати День закоханих ресторація «Брама» пропонує смачну кухню та невимушену атмосферу.
Вечірка з нагоди свята відбудеться 14 лютого о 19 годині.
В програмі конкурси, розваги та подарунки. Вхід – вільний. Бронювання столиків: 067 361 35 01.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Ліхтарі на вулиці центрі Луцька обійдуться у 200 тисяч
Сьогодні, 21:25
Ресторація «Брама» запрошує на День закоханих*
Сьогодні, 21:01
Потяг Ковель – Львів змінить графік руху
Сьогодні, 20:12
Space mag знає, що в сумці Ірини Дяченко. ВІДЕО
Сьогодні, 19:54