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Ресторація «Брама» запрошує на День закоханих*

Ресторація «Брама» запрошує на День закоханих*
Ресторація «Брама» влаштовує запальну вечірку у День святого Валентина.

Для усіх, хто шукає затишне місце, аби відсвяткувати День закоханих ресторація «Брама» пропонує смачну кухню та невимушену атмосферу.

Вечірка з нагоди свята відбудеться 14 лютого о 19 годині.

В програмі конкурси, розваги та подарунки. Вхід – вільний. Бронювання столиків: 067 361 35 01.

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Теги: «Брама», ресторація, День закоханих
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