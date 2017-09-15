Ресторація «Брама» запрошує на День закоханих*





Для усіх, хто шукає затишне місце, аби відсвяткувати День закоханих ресторація «Брама» пропонує смачну кухню та невимушену атмосферу.



Вечірка з нагоди свята відбудеться 14 лютого о 19 годині.



В програмі конкурси, розваги та подарунки. Вхід – вільний. Бронювання столиків: 067 361 35 01.



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