Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО

Андрій Михайлов поділився світлинами засніженого замку Любарта.



Світлини чоловік оприлюднив 5 лютого на сторінці



На знімках - В'їзна, Стирова та Владича вежі, зняті з висоти пташиного польоту з різних ракурсів.



Засипані снігом та освітлені сонцем, вони виглядають по-особливому гарно.



Пропонуємо і вам помилуватись засніженим Луцьким замком.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький фотографподілився світлинами засніженого замку Любарта.Світлини чоловік оприлюднив 5 лютого на сторінці "Велика Волинь" у Facebook.На знімках - В'їзна, Стирова та Владича вежі, зняті з висоти пташиного польоту з різних ракурсів.Засипані снігом та освітлені сонцем, вони виглядають по-особливому гарно.Пропонуємо і вам помилуватись засніженим Луцьким замком.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію