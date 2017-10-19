Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО
Сьогодні, 17:28
Луцький фотограф Андрій Михайлов поділився світлинами засніженого замку Любарта.
Світлини чоловік оприлюднив 5 лютого на сторінці "Велика Волинь" у Facebook.
На знімках - В'їзна, Стирова та Владича вежі, зняті з висоти пташиного польоту з різних ракурсів.
Засипані снігом та освітлені сонцем, вони виглядають по-особливому гарно.
Пропонуємо і вам помилуватись засніженим Луцьким замком.
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Світлини чоловік оприлюднив 5 лютого на сторінці "Велика Волинь" у Facebook.
На знімках - В'їзна, Стирова та Владича вежі, зняті з висоти пташиного польоту з різних ракурсів.
Засипані снігом та освітлені сонцем, вони виглядають по-особливому гарно.
Пропонуємо і вам помилуватись засніженим Луцьким замком.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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