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Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО

Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО
Луцький фотограф Андрій Михайлов поділився світлинами засніженого замку Любарта.

Світлини чоловік оприлюднив 5 лютого на сторінці "Велика Волинь" у Facebook.

На знімках - В'їзна, Стирова та Владича вежі, зняті з висоти пташиного польоту з різних ракурсів.

Засипані снігом та освітлені сонцем, вони виглядають по-особливому гарно.

Пропонуємо і вам помилуватись засніженим Луцьким замком.

Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО
Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО
Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО
Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО
Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО
Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО
Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО

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Теги: Луцький замок, замок Любарта, Луцьк, фото, краса
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