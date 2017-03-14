У Києві двоє п'яних чоловіків відлупцювали поліцейського





Інцидент стався вранці в понеділок, 5 лютого, повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко на своїй сторінці в Facebook,- пише



Поліцейського госпіталізували, двох зловмисників затримали.



Чоловіки намагалися зайти на станцію до її відкриття. Коли ж працівник поліції відкрив двері, відразу спалахнув конфлікт: зловмисники з кулаками накинулися на поліцейського в вестибюлі біля кас. Після цього намагалися втекти, але їх затримали і доставили в кімнату поліції.



"Чому так сталося? А тому, що гості столиці, які всю ніч "фестивалили", вирішили потрапити на станцію метрополітену до її відкриття. Обидва затримані в порядку статті 208 КПК України, обом загрожує до п'яти років позбавлення волі", - написав Крищенко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві на станції метро Арсенальна двоє п'яних побили поліцейського.Інцидент стався вранці в понеділок, 5 лютого, повідомив начальник київської поліціїна своїй сторінці в Facebook,- пише Корреспондент Поліцейського госпіталізували, двох зловмисників затримали.Чоловіки намагалися зайти на станцію до її відкриття. Коли ж працівник поліції відкрив двері, відразу спалахнув конфлікт: зловмисники з кулаками накинулися на поліцейського в вестибюлі біля кас. Після цього намагалися втекти, але їх затримали і доставили в кімнату поліції."Чому так сталося? А тому, що гості столиці, які всю ніч "фестивалили", вирішили потрапити на станцію метрополітену до її відкриття. Обидва затримані в порядку статті 208 КПК України, обом загрожує до п'яти років позбавлення волі", - написав Крищенко.

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