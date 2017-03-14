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У Києві двоє п'яних чоловіків відлупцювали поліцейського

У Києві двоє п'яних чоловіків відлупцювали поліцейського
У Києві на станції метро Арсенальна двоє п'яних побили поліцейського.

Інцидент стався вранці в понеділок, 5 лютого, повідомив начальник київської поліції Андрій Крищенко на своїй сторінці в Facebook,- пише Корреспондент.

Поліцейського госпіталізували, двох зловмисників затримали.

Чоловіки намагалися зайти на станцію до її відкриття. Коли ж працівник поліції відкрив двері, відразу спалахнув конфлікт: зловмисники з кулаками накинулися на поліцейського в вестибюлі біля кас. Після цього намагалися втекти, але їх затримали і доставили в кімнату поліції.

"Чому так сталося? А тому, що гості столиці, які всю ніч "фестивалили", вирішили потрапити на станцію метрополітену до її відкриття. Обидва затримані в порядку статті 208 КПК України, обом загрожує до п'яти років позбавлення волі", - написав Крищенко.


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Теги: Київ, побиття, поліцейський
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