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Space mag знає, що в сумці Ірини Дяченко. ВІДЕО

Space mag знає, що в сумці Ірини Дяченко. ВІДЕО
«What`s in my bag» - це популярний відеоконтент на YouTube, який започаткували блогери.

Згодом це явище перехопили світові журнали і ми! - розповіли в редакції глянцю Space magazine.

Space magazine завжди в курсі всіх подій зі світу моди та розповідає про них своїм читачам.

«Тепер ми, наслідуючи нашого кумира Vogue, запускаємо спільно з Інформаційним агентством ВолиньPost відеопроект, який отримав назву «ЗАВЖДИ З СОБОЮ». Два рази в місяць ми будемо розказувати, а головне показувати, що у сумках стильних, модних та успішних жінок нашого міста. Будьте готові, адже можливо саме ви станете учасницею наступного випуску!»

«А зараз пропонуємо вашій увазі сумку фотографа Ірини Дяченко. Хочете знати, що у цієї дівчини «ЗАВЖДИ З СОБОЮ»?


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Теги: Ірина Дяченко, Завжди з собою, стильний луцьк
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Коментарі 1
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Круто)
Цікаво та щиро. Space молодці!
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