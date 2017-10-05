Space mag знає, що в сумці Ірини Дяченко. ВІДЕО

«What`s in my bag» - це популярний відеоконтент на YouTube, який започаткували блогери.Згодом це явище перехопили світові журнали і ми! - розповіли в редакції глянцюSpace magazine завжди в курсі всіх подій зі світу моди та розповідає про них своїм читачам.«Тепер ми, наслідуючи нашого кумира Vogue, запускаємо спільно звідеопроект, який отримав назву «ЗАВЖДИ З СОБОЮ». Два рази в місяць ми будемо розказувати, а головне показувати, що у сумках стильних, модних та успішних жінок нашого міста. Будьте готові, адже можливо саме ви станете учасницею наступного випуску!»«А зараз пропонуємо вашій увазі сумку фотографа. Хочете знати, що у цієї дівчини «ЗАВЖДИ З СОБОЮ»?