Space mag знає, що в сумці Ірини Дяченко. ВІДЕО
Сьогодні, 19:54
«What`s in my bag» - це популярний відеоконтент на YouTube, який започаткували блогери.
Згодом це явище перехопили світові журнали і ми! - розповіли в редакції глянцю Space magazine.
Space magazine завжди в курсі всіх подій зі світу моди та розповідає про них своїм читачам.
«Тепер ми, наслідуючи нашого кумира Vogue, запускаємо спільно з Інформаційним агентством ВолиньPost відеопроект, який отримав назву «ЗАВЖДИ З СОБОЮ». Два рази в місяць ми будемо розказувати, а головне показувати, що у сумках стильних, модних та успішних жінок нашого міста. Будьте готові, адже можливо саме ви станете учасницею наступного випуску!»
«А зараз пропонуємо вашій увазі сумку фотографа Ірини Дяченко. Хочете знати, що у цієї дівчини «ЗАВЖДИ З СОБОЮ»?
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Згодом це явище перехопили світові журнали і ми! - розповіли в редакції глянцю Space magazine.
Space magazine завжди в курсі всіх подій зі світу моди та розповідає про них своїм читачам.
«Тепер ми, наслідуючи нашого кумира Vogue, запускаємо спільно з Інформаційним агентством ВолиньPost відеопроект, який отримав назву «ЗАВЖДИ З СОБОЮ». Два рази в місяць ми будемо розказувати, а головне показувати, що у сумках стильних, модних та успішних жінок нашого міста. Будьте готові, адже можливо саме ви станете учасницею наступного випуску!»
«А зараз пропонуємо вашій увазі сумку фотографа Ірини Дяченко. Хочете знати, що у цієї дівчини «ЗАВЖДИ З СОБОЮ»?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Цікаво та щиро. Space молодці!