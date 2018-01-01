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Ліхтарі на вулиці центрі Луцька обійдуться у 200 тисяч

Ліхтарі на вулиці центрі Луцька обійдуться у 200 тисяч
На реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вулиці Потапова у Луцьку витратять цьогоріч понад 200 тисяч гривень.

Про це пишуть Волинські новини.

Як йдеться у договорі, укладеному між департаментом житлово-комунального господарства міськради та КП «Луцьке електротехнічне підприємство Луцьксвітло», договірна вартість робіт становить 221,262 тисячі гривень.

Виконати роботи підрядник зобов’язаний до 31 грудня.

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Теги: Луцьк
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