Ліхтарі на вулиці центрі Луцька обійдуться у 200 тисяч





Про це пишуть



Як йдеться у договорі, укладеному між департаментом житлово-комунального господарства міськради та КП «Луцьке електротехнічне підприємство Луцьксвітло», договірна вартість робіт становить 221,262 тисячі гривень.



Виконати роботи підрядник зобов’язаний до 31 грудня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вулиці Потапова у Луцьку витратять цьогоріч понад 200 тисяч гривень.Про це пишуть Волинські новини Як йдеться у договорі, укладеному між департаментом житлово-комунального господарства міськради та КП «Луцьке електротехнічне підприємство Луцьксвітло», договірна вартість робіт становить 221,262 тисячі гривень.Виконати роботи підрядник зобов’язаний до 31 грудня.

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