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На Волині перейменують село: приберуть одну літеру

На Волині перейменують село: приберуть одну літеру
У Маневицькому райні на Волині Верховна Рада може перейменувати село.

Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.

Йдеться про село Островки Рудниківської сільської ради Маневицького району. Селяни просять обласну раду поклопотатися перед Верховною Радою України про перейменування їхнього села на Острови.

Питання розглянула сьогодні, 5 лютого, постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.

Депутати підтримуюють ініціативу селян і внесли на розгляд сесії відповідний проект рішення.


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Теги: перейменування, Волинь
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