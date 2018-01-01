На Волині перейменують село: приберуть одну літеру
Сьогодні, 21:46
У Маневицькому райні на Волині Верховна Рада може перейменувати село.
Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.
Йдеться про село Островки Рудниківської сільської ради Маневицького району. Селяни просять обласну раду поклопотатися перед Верховною Радою України про перейменування їхнього села на Острови.
Питання розглянула сьогодні, 5 лютого, постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.
Депутати підтримуюють ініціативу селян і внесли на розгляд сесії відповідний проект рішення.
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Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.
Йдеться про село Островки Рудниківської сільської ради Маневицького району. Селяни просять обласну раду поклопотатися перед Верховною Радою України про перейменування їхнього села на Острови.
Питання розглянула сьогодні, 5 лютого, постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.
Депутати підтримуюють ініціативу селян і внесли на розгляд сесії відповідний проект рішення.
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