На Волині перейменують село: приберуть одну літеру





Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.



Йдеться про село Островки Рудниківської сільської ради Маневицького району. Селяни просять обласну раду поклопотатися перед Верховною Радою України про перейменування їхнього села на Острови.



Питання розглянула сьогодні, 5 лютого, постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.



Депутати підтримуюють ініціативу селян і внесли на розгляд сесії відповідний проект рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Маневицькому райні на Волині Верховна Рада може перейменувати село.Про це повідомили у прес-службі Волинської облради.Йдеться про село Островки Рудниківської сільської ради Маневицького району. Селяни просять обласну раду поклопотатися перед Верховною Радою України про перейменування їхнього села на Острови.Питання розглянула сьогодні, 5 лютого, постійна комісія обласної ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією.Депутати підтримуюють ініціативу селян і внесли на розгляд сесії відповідний проект рішення.

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