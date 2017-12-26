Лучан просять допомогти розшукати зниклого пса
Сьогодні, 22:10
У Луцьку шукають собаку на кличку Яра, якого востаннє бачили на вулиці Клима Савура.
Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на лучанку Ольгу Зубчук.
«Наша Яра знову пішла шукати кращої долі», – зазначила вона.
За словами жінки, 5 лютого близько 16:00 собака ще був на вулиці Клима Савура. На ньому був ошийник з контактами та адресою.
«Ми її дуже чекаємо... 0679135567, 0503341507», – додає власниця Яри.
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Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на лучанку Ольгу Зубчук.
«Наша Яра знову пішла шукати кращої долі», – зазначила вона.
За словами жінки, 5 лютого близько 16:00 собака ще був на вулиці Клима Савура. На ньому був ошийник з контактами та адресою.
«Ми її дуже чекаємо... 0679135567, 0503341507», – додає власниця Яри.
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