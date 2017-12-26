Лучан просять допомогти розшукати зниклого пса





Про це повідомляє Ольгу Зубчук.



«Наша Яра знову пішла шукати кращої долі», – зазначила вона.



За словами жінки, 5 лютого близько 16:00 собака ще був на вулиці Клима Савура. На ньому був ошийник з контактами та адресою.



«Ми її дуже чекаємо... 0679135567, 0503341507», – додає власниця Яри.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку шукають собаку на кличку Яра, якого востаннє бачили на вулиці Клима Савура.Про це повідомляє Район. Луцьк із посиланням на лучанку«Наша Яра знову пішла шукати кращої долі», – зазначила вона.За словами жінки, 5 лютого близько 16:00 собака ще був на вулиці Клима Савура. На ньому був ошийник з контактами та адресою.«Ми її дуже чекаємо... 0679135567, 0503341507», – додає власниця Яри.

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