Як на Волині працюють із правопорушниками





Про це повідомляє



Люди, які переступили закон, не можуть влаштуватися на роботу, не мають коштів на лікування, не знають, як змінити свій побут.



Тож інспектори центру пробації намагаються їм допомогти, хоч достатньої матеріальної підтримки, кажуть, від держави наразі не мають.



Подробиці – у відео.





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