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Як на Волині працюють із правопорушниками

Як на Волині працюють із правопорушниками
У волинських центрах пробації працюють із правопорушниками працюють за принципом «Не карати, а допомагати».

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Люди, які переступили закон, не можуть влаштуватися на роботу, не мають коштів на лікування, не знають, як змінити свій побут.

Тож інспектори центру пробації намагаються їм допомогти, хоч достатньої матеріальної підтримки, кажуть, від держави наразі не мають.

Подробиці – у відео.


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Теги: правопорушники, центр
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