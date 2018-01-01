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Домашньому насильству на Волині будуть протидіяти по-новому

Домашньому насильству на Волині будуть протидіяти по-новому
В Україні із січня цього року набув чинності закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству».

Відтепер відповідальні за кривду не лише чоловіки чи дружини, а й інші родичі, а також люди, які проживають спільно, йдеться у законі. Відповідно до нього, із хати повинен йти не скривджений, а нападник. Повноцінно закон запрацює через 6 місяців, - повідомляє ВРД НСТУ.

Від чоловіка у центрі соціально-психологічної допомоги переховується жінка, яка не називає свого імені. Тут вона із донечкою. Каже, що чоловік бив аж до переломів, принижував, забирав гроші.

Заявляти про домашнє насильство до поліції потрібно обов’язково, - каже юрист Віктор Вальчук. Адже в Україні набув чинності закон, який запровадив чимало нового у галузі боротьби та запобігання домашньому насильству.

Подробиці – у відео.


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Теги: домашнє насильство, закон
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