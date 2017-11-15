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Волинські військові просять 90 тисяч із обласного бюджету

Волинські військові просять 90 тисяч із обласного бюджету
Військова частина А 1145-Л, яка дислокується у Волинській області, потребує 90 тисяч гривень із обласного бюджету.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, - повідомили у прес-службі Волиньради.

Депутати розглянули клопотання військових про внесення змін до Програми матеріально-технічного забезпечення військових частин (установ), підрозділів правоохоронних органів, проведення заходів територіальної оборони та комплектування військових частин, мобілізаційної підготовки та мобілізації в області.

Депутати рекомендували бюджетній комісії розглянути відповідний проект рішення.

Крім того, 90 тисяч гривень із обласного бюджету просить військова частина А 1145-Л, яка дислокується у Волинській області. Це клопотання також рекомендовано розглянути на засіданні бюджетної комісії.

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Теги: армія, гроші, депутати
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