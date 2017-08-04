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Із Києва до Рима запустять новий лоукостер: дата і ціни

Із Києва до Рима запустять новий лоукостер: дата і ціни
Іспанський лоукостер Vueling запускає рейси з Києва (Жуляни) до Рима (Фіумічіно) з 27 березня 2018 року.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Рейси будуть відправлятися двічі на тиждень: у вівторок та суботу з Києва, а в понеділок і п’ятницю з Риму до Києва.

Квитки можна буде придбати за ціною від 69 євро в один бік. Квитки в два напрямки будуть коштувати від 139 євро.

У вартість найдешевших авіаквитків входить можливість перевезення однієї одиниці ручної поклажі вагою до 10 кг, а також маленької сумки або портфеля з габаритами до 35*20*20 см.


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Теги: лоукостер
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