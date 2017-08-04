Із Києва до Рима запустять новий лоукостер: дата і ціни





Про це повідомляють



Рейси будуть відправлятися двічі на тиждень: у вівторок та суботу з Києва, а в понеділок і п’ятницю з Риму до Києва.



Квитки можна буде придбати за ціною від 69 євро в один бік. Квитки в два напрямки будуть коштувати від 139 євро.



У вартість найдешевших авіаквитків входить можливість перевезення однієї одиниці ручної поклажі вагою до 10 кг, а також маленької сумки або портфеля з габаритами до 35*20*20 см.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Іспанський лоукостер Vueling запускає рейси з Києва (Жуляни) до Рима (Фіумічіно) з 27 березня 2018 року.Про це повідомляють Факти ICTV Рейси будуть відправлятися двічі на тиждень: у вівторок та суботу з Києва, а в понеділок і п’ятницю з Риму до Києва.Квитки можна буде придбати за ціною від 69 євро в один бік. Квитки в два напрямки будуть коштувати від 139 євро.У вартість найдешевших авіаквитків входить можливість перевезення однієї одиниці ручної поклажі вагою до 10 кг, а також маленької сумки або портфеля з габаритами до 35*20*20 см.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію