Із Києва до Рима запустять новий лоукостер: дата і ціни
Сьогодні, 03:33
Іспанський лоукостер Vueling запускає рейси з Києва (Жуляни) до Рима (Фіумічіно) з 27 березня 2018 року.
Про це повідомляють Факти ICTV.
Рейси будуть відправлятися двічі на тиждень: у вівторок та суботу з Києва, а в понеділок і п’ятницю з Риму до Києва.
Квитки можна буде придбати за ціною від 69 євро в один бік. Квитки в два напрямки будуть коштувати від 139 євро.
У вартість найдешевших авіаквитків входить можливість перевезення однієї одиниці ручної поклажі вагою до 10 кг, а також маленької сумки або портфеля з габаритами до 35*20*20 см.
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Про це повідомляють Факти ICTV.
Рейси будуть відправлятися двічі на тиждень: у вівторок та суботу з Києва, а в понеділок і п’ятницю з Риму до Києва.
Квитки можна буде придбати за ціною від 69 євро в один бік. Квитки в два напрямки будуть коштувати від 139 євро.
У вартість найдешевших авіаквитків входить можливість перевезення однієї одиниці ручної поклажі вагою до 10 кг, а також маленької сумки або портфеля з габаритами до 35*20*20 см.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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