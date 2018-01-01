Відьми і цілителі: в Україні скасують дозволи на народну медицину





Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Олександр Лінчевський, - передає



«На сьогодні ми почали очищення медицини від немедицини шляхом внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров'я. В Основах законодавства про охорону здоров'я є стаття 74-1, яка каже, що є народна медицина або цілительство. Там народна медицина визнана як методи лікування, які усталені в народних традиціях і не потребують акредитації. Але ніхто не знає, які можуть бути ті методи, немає відповіді, що таке народна медицина. Бо так звані народні методи лікування – це не медицина і не наука. Але саме закон дозволяє практикувати знахарям, відьмам тощо. Нормальні системні зміни без змін до закону будуть неможливі», – наголосив заступник глави МОЗ.



Він повідомив: відомство планує внести до уряду відповідні пропозиції змін у вигляді законопроекту.



Лінчевський пояснює: МОЗ не має на меті заборонити діяльність відповідних фахівців, які раніше отримували дозволи від відомства на заняття цілительством. Але потрібно чітко розрізняти, в чому саме полягає медична допомога і усвідомлювати наслідки звернення до цілителів.



«Ми не забороняємо комусь, наприклад, заварювати трави. Також не можемо заборонити іншій людині пити цю заварену траву. Але якщо на підставі цього закону видаються дозволи тим, хто заварює траву, то це обман людей, а не лікування. Ми в цій ситуації переживаємо не за чийсь бізнес чи гомеопатичний кабінет. А за те, що пацієнти, які бачать такі дозволи і розуміють, що закон України такі практики визнає, вдаються до них і часто втрачають не тільки гроші, а й час. І тому тільки ускладнюють ситуацію з лікуванням якогось захворювання. МОЗ не хоче займатися підтвердженням цих практик», – зазначають у відомстві.



У лікарняній практиці те, що не підтверджено науковими дослідженнями, науковими методами, навіть за умови застосування сучасних технологій, не можна вважати медичною допомогою, наголошує заступник міністра охорони здоров'я.



«Ось зараз у мене лежить заява на дозвіл біоенергоінформотерапії – діагностики енергетичного поля пацієнта. Взагалі незрозуміло, що будуть діагностувати, і хочуть, щоб МОЗ дав на це дозвіл. Це не наука, це – обман. Немає ніякого біоенергоінформполя. Будь-який науковець скаже, що це нісенітниця, а закон України це визнає. І вимагає від центрального органу виконавчої влади видавати дозвіл на заняття цією нісенітницею», – пояснює Лінчевський.



За його словами, уже розпочато системні зміни в освіті медиків.



«Ми почали системні зміни і в медичній освіті. Ми хочемо зробити лікаря сильним, щоб у пацієнта не було потреби шукати ще щось. Задоволений системою пацієнт не шукатиме допомоги у потойбіччі. Треба краще навчати лікарів, підтримувати вмотивованих. Зараз абітурієнтів відбиратимуть за критерієм 150 балів (вимога до сертифікатів ЗНО при вступі у медичний виш – ред.), ми навчимо їх і за допомогою екзаменів відсіювати тих, хто не має бути лікарем. Також МОЗ впровадить професійне ліцензування. Лікар повинен отримати ліцензію, він повинен відповідати за свої дії і заслужити цю ліцензію. І його робота має бути відповідно оплачена. Тоді пацієнти побачать, що краще звертатися до ліцензованих лікарів, і будуть в таких лікарях зацікавлені», – переконаний заступник міністра.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я України ініціює скасування дозволів на заняття народною медициною як практики, яка не відповідає доказовим методам.Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, - передає 5 канал «На сьогодні ми почали очищення медицини від немедицини шляхом внесення змін до Основ законодавства про охорону здоров'я. В Основах законодавства про охорону здоров'я є стаття 74-1, яка каже, що є народна медицина або цілительство. Там народна медицина визнана як методи лікування, які усталені в народних традиціях і не потребують акредитації. Але ніхто не знає, які можуть бути ті методи, немає відповіді, що таке народна медицина. Бо так звані народні методи лікування – це не медицина і не наука. Але саме закон дозволяє практикувати знахарям, відьмам тощо. Нормальні системні зміни без змін до закону будуть неможливі», – наголосив заступник глави МОЗ.Він повідомив: відомство планує внести до уряду відповідні пропозиції змін у вигляді законопроекту.Лінчевський пояснює: МОЗ не має на меті заборонити діяльність відповідних фахівців, які раніше отримували дозволи від відомства на заняття цілительством. Але потрібно чітко розрізняти, в чому саме полягає медична допомога і усвідомлювати наслідки звернення до цілителів.«Ми не забороняємо комусь, наприклад, заварювати трави. Також не можемо заборонити іншій людині пити цю заварену траву. Але якщо на підставі цього закону видаються дозволи тим, хто заварює траву, то це обман людей, а не лікування. Ми в цій ситуації переживаємо не за чийсь бізнес чи гомеопатичний кабінет. А за те, що пацієнти, які бачать такі дозволи і розуміють, що закон України такі практики визнає, вдаються до них і часто втрачають не тільки гроші, а й час. І тому тільки ускладнюють ситуацію з лікуванням якогось захворювання. МОЗ не хоче займатися підтвердженням цих практик», – зазначають у відомстві.У лікарняній практиці те, що не підтверджено науковими дослідженнями, науковими методами, навіть за умови застосування сучасних технологій, не можна вважати медичною допомогою, наголошує заступник міністра охорони здоров'я.«Ось зараз у мене лежить заява на дозвіл біоенергоінформотерапії – діагностики енергетичного поля пацієнта. Взагалі незрозуміло, що будуть діагностувати, і хочуть, щоб МОЗ дав на це дозвіл. Це не наука, це – обман. Немає ніякого біоенергоінформполя. Будь-який науковець скаже, що це нісенітниця, а закон України це визнає. І вимагає від центрального органу виконавчої влади видавати дозвіл на заняття цією нісенітницею», – пояснює Лінчевський.За його словами, уже розпочато системні зміни в освіті медиків.«Ми почали системні зміни і в медичній освіті. Ми хочемо зробити лікаря сильним, щоб у пацієнта не було потреби шукати ще щось. Задоволений системою пацієнт не шукатиме допомоги у потойбіччі. Треба краще навчати лікарів, підтримувати вмотивованих. Зараз абітурієнтів відбиратимуть за критерієм 150 балів (вимога до сертифікатів ЗНО при вступі у медичний виш – ред.), ми навчимо їх і за допомогою екзаменів відсіювати тих, хто не має бути лікарем. Також МОЗ впровадить професійне ліцензування. Лікар повинен отримати ліцензію, він повинен відповідати за свої дії і заслужити цю ліцензію. І його робота має бути відповідно оплачена. Тоді пацієнти побачать, що краще звертатися до ліцензованих лікарів, і будуть в таких лікарях зацікавлені», – переконаний заступник міністра.

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