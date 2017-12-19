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Через негоду в Росії масово поламалися літаки

Через негоду в Росії масово поламалися літаки
Упродовж минулих вихідних внаслідок негоди 19 літаків російської авіакомпанії «Аерофлот» зазнали пошкоджень. Причина – сніг і лід на взлітно посадкових смугах.

Про це повідомляє ін24 канал з посиланням на представників «Аерофлоту».

Крім того, у компанії розкритикували працівників аеропортів за «неякісну чистку злітно-посадкових смуг під час снігопадів у Росії».

Так, за словами одного зі співрозмовників, під час гальмування літаків після посадки тяга двигунів всмоктувала лід або сніг, які залишалися на злітно-посадковій смузі внаслідок неякісного прибирання, і це призводить до того, що лопатки двигуна пошкоджуються.

Також підкреслюється, що таке пошкодження хоча і здається незначним, але в такому вигляді літак не може експлуатуватися, а термін ремонту може скласти кілька днів.

До слова, інші авіакомпанії у коментарі ресурсу переконують, що такі інциденти зимою «не є чимось унікальним».

За минулі вихідні в Москві випало 122% місячної норми опадів. У підсумку снігопади столиці Росії стали найпотужнішими за всю історію метеоспостережень. Внаслідок негоди відбувалися масові затримки та скасування авіарейсів.

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Теги: літак
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