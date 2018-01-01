Троє рибалок провалилися під лід на Дніпрі. ФОТО

Троє рибалок вийшли на кригу порибалити на річці Дніпро. Та, відійшовши від берега на 150 метрів, усі троє провалились під лід.Про це повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області. Інцидент стався у Новокодакському районі Дніпра на житловому масиві Червоний Камінь, – повідомляють у ДСНС Волині.«До прибуття рятувальників місцевими мешканцями вдалось витягти двох чоловіків 1974 та 1969 років народження. Третього рибалку, чоловіка 1984 р.н. рятувальники спільно із водолазною групою витягли та доставили до берега», – йдеться у повідомленні.Всіх постраждалих доставили у лікарню імені Мечникова з попереднім діагнозом – загальне переохолодження II ступеня.