Троє рибалок провалилися під лід на Дніпрі. ФОТО
Сьогодні, 08:48
Троє рибалок вийшли на кригу порибалити на річці Дніпро. Та, відійшовши від берега на 150 метрів, усі троє провалились під лід.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області. Інцидент стався у Новокодакському районі Дніпра на житловому масиві Червоний Камінь, – повідомляють у ДСНС Волині.
«До прибуття рятувальників місцевими мешканцями вдалось витягти двох чоловіків 1974 та 1969 років народження. Третього рибалку, чоловіка 1984 р.н. рятувальники спільно із водолазною групою витягли та доставили до берега», – йдеться у повідомленні.
Всіх постраждалих доставили у лікарню імені Мечникова з попереднім діагнозом – загальне переохолодження II ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області. Інцидент стався у Новокодакському районі Дніпра на житловому масиві Червоний Камінь, – повідомляють у ДСНС Волині.
«До прибуття рятувальників місцевими мешканцями вдалось витягти двох чоловіків 1974 та 1969 років народження. Третього рибалку, чоловіка 1984 р.н. рятувальники спільно із водолазною групою витягли та доставили до берега», – йдеться у повідомленні.
Всіх постраждалих доставили у лікарню імені Мечникова з попереднім діагнозом – загальне переохолодження II ступеня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Нововолинську – благодійний концерт заради порятунку дитини
Сьогодні, 09:01
Курс валют у Луцьку на 6 лютого
Сьогодні, 09:00
Троє рибалок провалилися під лід на Дніпрі. ФОТО
Сьогодні, 08:48
Домашньому насильству на Волині будуть протидіяти по-новому
Сьогодні, 08:00
Волинські військові просять 90 тисяч із обласного бюджету
Сьогодні, 07:03