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У Нововолинську – благодійний концерт заради порятунку дитини

У Нововолинську – благодійний концерт заради порятунку дитини
Благодійний концерт на підтримку онкохворого Романа Гальчика відбудеться в Нововолинську.

Захід запланували на 10 лютого, – пише Нововолинський інформаційний портал.

Так, у міському Будинку Школяра нововолинські гурти «Цвях» та «The Seven» влаштують благодійний концерт.

«Не будьте байдужими, долучайтесь до доброї справи і буде вам щастя. Ви зможете не тільки відвідати концерт, а й врятувати життя дитині! Давайте робити цей світ добрішим», – йдеться в публікації.

Початок заходу – о 16:00. Квитки можна придбати на вході. Ціна – 30грн.

Нагадаємо, маленький волинянин бореться з пухлиною центральної нервової системи.
У Нововолинську – благодійний концерт заради порятунку дитини

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Теги: благодійність, допомога, Роман Гальчик
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