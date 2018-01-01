У Нововолинську – благодійний концерт заради порятунку дитини

Романа Гальчика відбудеться в Нововолинську.



Захід запланували на 10 лютого, – пише



Так, у міському Будинку Школяра нововолинські гурти «Цвях» та «The Seven» влаштують благодійний концерт.



«Не будьте байдужими, долучайтесь до доброї справи і буде вам щастя. Ви зможете не тільки відвідати концерт, а й врятувати життя дитині! Давайте робити цей світ добрішим», – йдеться в публікації.



Початок заходу – о 16:00. Квитки можна придбати на вході. Ціна – 30грн.



Нагадаємо, маленький волинянин



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