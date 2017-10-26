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У місті на Волині – ажіотаж на «біометрику»

У місті на Волині – ажіотаж на «біометрику»
Черга на подачу документів для виготовлення біометричного паспорта у Володимирі-Волинському сформована на 2 тижні наперед.

Про це розповіла директор Володимир-Волинського ЦНАПу Алла Троць, – пише БУГ.

Так, під час оперативної наради у міського голови Троць повідомила, що за період тестування апаратури для прийняття біометричних даних та в перший тиждень роботи прийняли 268 звернень громадян.

Як відомо, можливості ЦНАПу з прийому документів у день становить 25 осіб. Загалом подача документів однією людиною займає близько 15 хвилин.

Директор додала, що запис на подачу документів відбувається щопонеділка.

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Теги: ЄС, безвіз, Володимир-Волинський
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