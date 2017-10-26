У місті на Волині – ажіотаж на «біометрику»





Про це розповіла директор Володимир-Волинського ЦНАПу Алла Троць, – пише



Так, під час оперативної наради у міського голови Троць повідомила, що за період тестування апаратури для прийняття біометричних даних та в перший тиждень роботи прийняли 268 звернень громадян.



Як відомо, можливості ЦНАПу з прийому документів у день становить 25 осіб. Загалом подача документів однією людиною займає близько 15 хвилин.



Директор додала, що запис на подачу документів відбувається щопонеділка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Черга на подачу документів для виготовлення біометричного паспорта у Володимирі-Волинському сформована на 2 тижні наперед.Про це розповіла директор Володимир-Волинського ЦНАПу, – пише БУГ Так, під час оперативної наради у міського голови Троць повідомила, що за період тестування апаратури для прийняття біометричних даних та в перший тиждень роботи прийняли 268 звернень громадян.Як відомо, можливості ЦНАПу з прийому документів у день становить 25 осіб. Загалом подача документів однією людиною займає близько 15 хвилин.Директор додала, що запис на подачу документів відбувається щопонеділка.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію