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Набув чинності закон щодо неплатників аліментів

Набув чинності закон щодо неплатників аліментів
6 лютого в Україні набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Павло Петренко, – пише Еспресо.

Він наголосив, що 5 лютого в Україні запрацював публічний реєстр боржників аліментів, який можна переглянути за посиланням: https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors.

«Інформація щодо кожного без винятку неплатника аліментів, в адресу якого відкрито судове провадження по несплаті аліментів більше 3 місяців, потрапляє до цього реєстру, до так званої #ДошкиГаньби», – написав міністр.

Також він наголосив, що всіх, хто не платить аліменти понад 6 місяців, до моменту повного погашення боргу, буде тимчасово позбавлено таких прав: виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати, вирішувати, чи має право його дитина покидати територію країни з матір’ю чи батьком.

Окрім цього, як наголосив Петренко, для неплатників передбачено новий вид відповідальності – суспільно-корисні роботи, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною безпосередньо.

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Теги: закон
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