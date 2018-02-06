Набув чинності закон щодо неплатників аліментів





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції Павло Петренко, – пише



Він наголосив, що 5 лютого в Україні запрацював публічний реєстр боржників аліментів, який можна переглянути за посиланням:



«Інформація щодо кожного без винятку неплатника аліментів, в адресу якого відкрито судове провадження по несплаті аліментів більше 3 місяців, потрапляє до цього реєстру, до так званої #ДошкиГаньби», – написав міністр.



Також він наголосив, що всіх, хто не платить аліменти понад 6 місяців, до моменту повного погашення боргу, буде тимчасово позбавлено таких прав: виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати, вирішувати, чи має право його дитина покидати територію країни з матір’ю чи батьком.



Окрім цього, як наголосив Петренко, для неплатників передбачено новий вид відповідальності – суспільно-корисні роботи, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною безпосередньо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 лютого в Україні набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр юстиції, – пише Еспресо Він наголосив, що 5 лютого в Україні запрацював публічний реєстр боржників аліментів, який можна переглянути за посиланням: https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors «Інформація щодо кожного без винятку неплатника аліментів, в адресу якого відкрито судове провадження по несплаті аліментів більше 3 місяців, потрапляє до цього реєстру, до так званої #ДошкиГаньби», – написав міністр.Також він наголосив, що всіх, хто не платить аліменти понад 6 місяців, до моменту повного погашення боргу, буде тимчасово позбавлено таких прав: виїжджати за кордон, керувати автомобілем, користуватися зброєю та полювати, вирішувати, чи має право його дитина покидати територію країни з матір’ю чи батьком.Окрім цього, як наголосив Петренко, для неплатників передбачено новий вид відповідальності – суспільно-корисні роботи, оплата за які піде на погашення боргу перед дитиною безпосередньо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію