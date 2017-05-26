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У Луцьку збирають пропозиції, як реконструювати РАЦС

У Луцьку збирають пропозиції, як реконструювати РАЦС
Філію ЦНАПу планують зробити в приміщенні РАЦСу в Луцьку.

Тож, архітектори та дизайнери можуть поділитися ідеями щодо реконструкції будівлі, – йдеться на сторінці луцького ЦНАПу у Facebook.

«Маємо хорошу новину! Філії ЦНАП у РАЦС – бути! Про це на своїй сторінці оголосив заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе», – йдеться в дописі.

«У Луцьку планується реконструювати стару будівлю РАЦСу під сучасний Центр адмінпослуг (ЦНАП). Тому запрошую архітекторів, дизайнерів, проектні організації взяти участь у відборі пропозицій!» – пише він.

«Це повинен бути сучасний, але простий та комфортний простір, де можна буде швидко та якісно отримувати різні адміністративні послуги. За цим посиланням є необхідна інформація для подачі пропозиції: goo.gl/ENxnR1. Надсилайте свої проекти до 28 лютого 2018 року (включно) в електронному вигляді в форматі PDF на [email protected]», – додає Парцхаладзе.

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Теги: ЦНАП, Луцьк, варте уваги
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