У Луцьку збирають пропозиції, як реконструювати РАЦС





Тож, архітектори та дизайнери можуть поділитися ідеями щодо реконструкції будівлі, – йдеться на сторінці луцького ЦНАПу у Facebook.



«Маємо хорошу новину! Філії ЦНАП у РАЦС – бути! Про це на своїй сторінці оголосив заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе», – йдеться в дописі.



«У Луцьку планується реконструювати стару будівлю РАЦСу під сучасний Центр адмінпослуг (ЦНАП). Тому запрошую архітекторів, дизайнерів, проектні організації взяти участь у відборі пропозицій!» – пише він.



«Це повинен бути сучасний, але простий та комфортний простір, де можна буде швидко та якісно отримувати різні адміністративні послуги. За цим посиланням є необхідна інформація для подачі пропозиції: goo.gl/ENxnR1. Надсилайте свої проекти до 28 лютого 2018 року (включно) в електронному вигляді в форматі PDF на

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