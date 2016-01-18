Волиняни виграли Кубок України з лижного туризму. ФОТО

Волинські туристи-лижники виграли Кубок України та здобули срібні нагороди на Чемпіонаті України з лижного туризму.В селі Буковець Івано-Франківської області 1-5 лютого відбувся Кубок України серед дорослих та Чемпіонат України серед юнаків з лижного туризму, - інформує прес-служба ЦТСЕ.У змаганнях взяли участь 15 команд з різних територій України. Волинь представила аж три команди: дві юніорські, до складу яких ввійшли вихованці обласного Центру туризму, спорту та екскурсій та одну дорослу. Серед дорослих виступали: інструктор обласного Центру туризму, майстер спорту України, вихованці Центу туризмута вчитель ЗОШ І-ІІ ст. с.Промінь Луцького районуЗмагання відбувались на трьох дистанціях – командна «Смуга перешкод», «Лижний маршрут» та естафета.В загальному підсумку перемогу на Кубку України черговий раз здобули волинські туристи-лижники, в активі яких три перших місця на різних дистанціях. Юніорська збірна теж показала достойний результат – у кожному виді була або переможцем або призером, що забезпечило їм ІІ місце в загальному заліку на Чемпіонаті України з лижного туризму серед юнаків.