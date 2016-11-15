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На Волині із снігового «полону» витягли 7 автівок

На Волині із снігового «полону» витягли 7 автівок
На Волині рятувальники надавали допомогу водіям автівок, що застрягли на засніжених дорогах.

Так, протягом доби було здійснено 7 виїздів по витягуванню автомобілів із снігових заметів (кюветів).Зокрема, вивільнено 7 автомобілів (4 вантажних, 1 легковий та 2 мікроавтобуса), де перебувало 7 людей, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Зокрема аварійно-рятувальні роботи відбулись в Луцькому та Володимир-Волинському районах, а також у містах Ковель та Нововолинськ.

На Волині із снігового «полону» витягли 7 автівок
На Волині із снігового «полону» витягли 7 автівок
На Волині із снігового «полону» витягли 7 автівок








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Теги: негода, авто, замети
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