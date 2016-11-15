На Волині із снігового «полону» витягли 7 автівок





Так, протягом доби було здійснено 7 виїздів по витягуванню автомобілів із снігових заметів (кюветів).Зокрема, вивільнено 7 автомобілів (4 вантажних, 1 легковий та 2 мікроавтобуса), де перебувало 7 людей, - інформує ДСНС України у Волинській області.



Зокрема аварійно-рятувальні роботи відбулись в Луцькому та Володимир-Волинському районах, а також у містах Ковель та Нововолинськ.



















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині рятувальники надавали допомогу водіям автівок, що застрягли на засніжених дорогах.Так, протягом доби було здійснено 7 виїздів по витягуванню автомобілів із снігових заметів (кюветів).Зокрема, вивільнено 7 автомобілів (4 вантажних, 1 легковий та 2 мікроавтобуса), де перебувало 7 людей, - інформує ДСНС України у Волинській області.Зокрема аварійно-рятувальні роботи відбулись в Луцькому та Володимир-Волинському районах, а також у містах Ковель та Нововолинськ.

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