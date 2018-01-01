У Луцьку ввечері пограбували літню жінку

У Луцьку зловмисник вирвав із рук 60-річної жінки сумку з грішми та документами й намагався втекти.Грабіжника на місці вчинення злочину затримав черговий головного управління Національної поліції в області, майор поліції. Він перебував поза службою й став очевидцем правопорушення, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.Так, 4 лютого о 21 годині на вулиці Гордіюк в обласному центрі невідомий чоловік вирвав із рук 60-річної місцевої мешканки сумку. В ній знаходились майже 2 тисячі гривень та документи. Жінка почала кликати на допомогу. Саме у той час по вулиці проходив оперативний черговий ГУНП, майор поліції Олександр Гусак, який у той день перебував поза службою. Поліцейський швидко зорієнтувався в ситуації, наздогнав і затримав грабіжника.Грабіжнику оголосили про підозру у скоєному злочині. Викрадене майно вилучили та повернуть власниці. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема до чотирьох років позбавлення волі.