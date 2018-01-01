У Луцьку ввечері пограбували літню жінку
Сьогодні, 10:20
У Луцьку зловмисник вирвав із рук 60-річної жінки сумку з грішми та документами й намагався втекти.
Грабіжника на місці вчинення злочину затримав черговий головного управління Національної поліції в області, майор поліції Олександр Гусак. Він перебував поза службою й став очевидцем правопорушення, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, 4 лютого о 21 годині на вулиці Гордіюк в обласному центрі невідомий чоловік вирвав із рук 60-річної місцевої мешканки сумку. В ній знаходились майже 2 тисячі гривень та документи. Жінка почала кликати на допомогу. Саме у той час по вулиці проходив оперативний черговий ГУНП, майор поліції Олександр Гусак, який у той день перебував поза службою. Поліцейський швидко зорієнтувався в ситуації, наздогнав і затримав грабіжника.
Грабіжнику оголосили про підозру у скоєному злочині. Викрадене майно вилучили та повернуть власниці. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема до чотирьох років позбавлення волі.
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Грабіжника на місці вчинення злочину затримав черговий головного управління Національної поліції в області, майор поліції Олександр Гусак. Він перебував поза службою й став очевидцем правопорушення, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, 4 лютого о 21 годині на вулиці Гордіюк в обласному центрі невідомий чоловік вирвав із рук 60-річної місцевої мешканки сумку. В ній знаходились майже 2 тисячі гривень та документи. Жінка почала кликати на допомогу. Саме у той час по вулиці проходив оперативний черговий ГУНП, майор поліції Олександр Гусак, який у той день перебував поза службою. Поліцейський швидко зорієнтувався в ситуації, наздогнав і затримав грабіжника.
Грабіжнику оголосили про підозру у скоєному злочині. Викрадене майно вилучили та повернуть власниці. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
За фактом грабежу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання, зокрема до чотирьох років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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