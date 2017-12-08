Україна запровадила безвіз з ще однією країною





Церемонія відбулася в понеділок, 5 лютого, у Посольстві України в Вашингтоні, - повідомляє



Однак тут ідеться не стільки про "безвіз" та розширені можливості для відпочинку на Карибах, як може здатися на перший погляд, скільки про посилення політичної підтримки України з боку держави-члена ООН на тлі російської агресії. Крім того, залишається питання повернення грошей Лазаренка в Україну з цієї країни, що також буде далеко незайвим для нас.



Відстань від Сент-Джонса (столиці острівної держави) до Києва краще вимірювати не в кілометрах, а в годинах польоту. Виходить щонайменше тринадцять годин літаком разом з пересадкою в Європі. Антигуа і Барбуда відома передусім своїми мальовничими курортами на Карибах.



Однак попри те, що тут нараховується понад кілька сотень обладнаних пляжів і зон відпочинку, цей курорт навряд чи стане доступним одразу для більшості українців після підписання "безвізу".



Найбільш важливою для України ця держава залишається в якості політичного партнера, а саме в ООН. Тут є маленький нюанс: острови в Карибському басейні регулярно потерпають від ураганів, й отримують міжнародну підтримку, у тому числі від організацій, а також окремих країн, у тому числі від Росії, що часто супроводжується політичним підтекстом. Втім це не завадило Антигуа і Барбуді стати на сторону України, коли в ООН відбулися голосування проти російської агресії та окупації Криму.



"Той виклик, що постав перед Україною, коли ваш сусід, який вторгся на вашу територію й досі намагається залякати вас, нав'язати своє панування, не є унікальним. Ми, маленькі країни в Карибському басейні, відчуваємо подібні проблеми постійно", - пояснив позицію Антигуа і Барбуди посол цієї країни в США сер Рональд Сандерс.



"Для України важливо отримати підтримку інших країн, але це також важливо для нас – стояти разом з вами, оскільки, коли ми підтримуємо вас, ми відстоюємо й власні позиції", - зауважив дипломат.



Зі свого боку, український посол в США Валерій Чалий, який від імені України поставив підпис в Угоді про взаємне скасування візових вимог, пояснив, що означає взаємодія з Антигуа і Барбуда.



"Для нас є цінною позиція кожної держави в ООН та інших міжнародних інституціях на підтримку України. Антигуа і Барбуда виступила з послідовною позицією проти порушення прав людини в Криму, проти спроби незаконної анексії Криму, тричі – по трьох резолюціях ООН – вони голосували за нашу позицію", - зауважив посол.



Крім того, за його словами, існує ряд інших моментів. У цьому зв'язку він нагадав, що під прапором держави Антигуа і Барбуда ходить багато судів у світі. Тому, коли відбуваються піратські захоплення громадян України на таких судах, важливо напряму виходити на державне керівництво цих країн.



"Прямий контакт з ними уже допомагав урятувати наших громадян", - зауважив посол.



Що ж стосується туризму, то зараз, як визнав український посол, поки немає "грандіозних можливостей" для збільшення потоків туристів між двома країнами.



Він також зазначив, що угода відкриває реальні можливості для українського бізнесу "інвестувати в Антигуа і Барбуду та мати непоганий результат".



Водночас, посол нагадав, що в цій країні продовжує зберігатися частина арештованих активів Павла Лазаренка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна уклала з острівною державою Антигуа і Барбуда угоду про взаємне скасування візових вимог.Церемонія відбулася в понеділок, 5 лютого, у Посольстві України в Вашингтоні, - повідомляє Укрінформ Однак тут ідеться не стільки про "безвіз" та розширені можливості для відпочинку на Карибах, як може здатися на перший погляд, скільки про посилення політичної підтримки України з боку держави-члена ООН на тлі російської агресії. Крім того, залишається питання повернення грошей Лазаренка в Україну з цієї країни, що також буде далеко незайвим для нас.Відстань від Сент-Джонса (столиці острівної держави) до Києва краще вимірювати не в кілометрах, а в годинах польоту. Виходить щонайменше тринадцять годин літаком разом з пересадкою в Європі. Антигуа і Барбуда відома передусім своїми мальовничими курортами на Карибах.Однак попри те, що тут нараховується понад кілька сотень обладнаних пляжів і зон відпочинку, цей курорт навряд чи стане доступним одразу для більшості українців після підписання "безвізу".Найбільш важливою для України ця держава залишається в якості політичного партнера, а саме в ООН. Тут є маленький нюанс: острови в Карибському басейні регулярно потерпають від ураганів, й отримують міжнародну підтримку, у тому числі від організацій, а також окремих країн, у тому числі від Росії, що часто супроводжується політичним підтекстом. Втім це не завадило Антигуа і Барбуді стати на сторону України, коли в ООН відбулися голосування проти російської агресії та окупації Криму."Той виклик, що постав перед Україною, коли ваш сусід, який вторгся на вашу територію й досі намагається залякати вас, нав'язати своє панування, не є унікальним. Ми, маленькі країни в Карибському басейні, відчуваємо подібні проблеми постійно", - пояснив позицію Антигуа і Барбуди посол цієї країни в США сер Рональд Сандерс."Для України важливо отримати підтримку інших країн, але це також важливо для нас – стояти разом з вами, оскільки, коли ми підтримуємо вас, ми відстоюємо й власні позиції", - зауважив дипломат.Зі свого боку, український посол в США, який від імені України поставив підпис в Угоді про взаємне скасування візових вимог, пояснив, що означає взаємодія з Антигуа і Барбуда."Для нас є цінною позиція кожної держави в ООН та інших міжнародних інституціях на підтримку України. Антигуа і Барбуда виступила з послідовною позицією проти порушення прав людини в Криму, проти спроби незаконної анексії Криму, тричі – по трьох резолюціях ООН – вони голосували за нашу позицію", - зауважив посол.Крім того, за його словами, існує ряд інших моментів. У цьому зв'язку він нагадав, що під прапором держави Антигуа і Барбуда ходить багато судів у світі. Тому, коли відбуваються піратські захоплення громадян України на таких судах, важливо напряму виходити на державне керівництво цих країн."Прямий контакт з ними уже допомагав урятувати наших громадян", - зауважив посол.Що ж стосується туризму, то зараз, як визнав український посол, поки немає "грандіозних можливостей" для збільшення потоків туристів між двома країнами.Він також зазначив, що угода відкриває реальні можливості для українського бізнесу "інвестувати в Антигуа і Барбуду та мати непоганий результат".Водночас, посол нагадав, що в цій країні продовжує зберігатися частина арештованих активів Павла Лазаренка.

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