Магія чорно-білого: неймовірні фото зимового Луцька
Сьогодні, 10:44
Чорно-білі фото пейзажів Луцька опублікував у мережі Олег Бурлака.
Світлини він виклав у спільноті Наш Луцьк у мережі Facebook.
«Схоже лютий, це друге дихання зими в її перегонах до фінішу. Луцьк в лютому», – коментує він опубліковані фото.
Раніше фотограф Віктор Петрук опублікував серію знімків засніжених волинських полів. «Безмежна монотонна одноманітність, поля вкриті снігом, тиша і спокій. ЗИМА...», – писав він про фото.
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Світлини він виклав у спільноті Наш Луцьк у мережі Facebook.
«Схоже лютий, це друге дихання зими в її перегонах до фінішу. Луцьк в лютому», – коментує він опубліковані фото.
Раніше фотограф Віктор Петрук опублікував серію знімків засніжених волинських полів. «Безмежна монотонна одноманітність, поля вкриті снігом, тиша і спокій. ЗИМА...», – писав він про фото.
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