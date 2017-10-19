Магія чорно-білого: неймовірні фото зимового Луцька

Олег Бурлака.



Світлини він виклав у спільноті



«Схоже лютий, це друге дихання зими в її перегонах до фінішу. Луцьк в лютому», – коментує він опубліковані фото.



Раніше фотограф Віктор Петрук



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