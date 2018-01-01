Псевдолікар заразив понад 20 людей ВІЛ-інфекцією
Сьогодні, 20:22
Представник сфери охорони здоров'я Індії Сушил Чоудхурі повідомив, що псевдолікар, який лікував бідних сільських жителів від застуди, кашлю та діареї, заразив щонайменше 21 з них ВІЛ-інфекцією, використовуючи заражені шприци та голки
За словами чиновника, поліція шукає Раджендра Ядаву, який втік з Бангармау, невеликого містечка в північному штаті Уттар-Прадеш, -
передає УНН з посиланням на Assocіated Press.
Жителі села кажуть, що рідко бачили, як він змінює голки. С.Чоудхурі заявив у вівторок, що це, ймовірно, призвело до поширення ВІЛ.
Згідно з даними UNAIDS, в Індії до кінця 2016 року проживало 2,1 мільйона осіб з ВІЛ.
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За словами чиновника, поліція шукає Раджендра Ядаву, який втік з Бангармау, невеликого містечка в північному штаті Уттар-Прадеш, -
передає УНН з посиланням на Assocіated Press.
Жителі села кажуть, що рідко бачили, як він змінює голки. С.Чоудхурі заявив у вівторок, що це, ймовірно, призвело до поширення ВІЛ.
Згідно з даними UNAIDS, в Індії до кінця 2016 року проживало 2,1 мільйона осіб з ВІЛ.
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