Псевдолікар заразив понад 20 людей ВІЛ-інфекцією

Представник сфери охорони здоров'я Індіїповідомив, що псевдолікар, який лікував бідних сільських жителів від застуди, кашлю та діареї, заразив щонайменше 21 з них ВІЛ-інфекцією, використовуючи заражені шприци та голкиЗа словами чиновника, поліція шукає, який втік з Бангармау, невеликого містечка в північному штаті Уттар-Прадеш, -передає УНН з посиланням на Assocіated Press.Жителі села кажуть, що рідко бачили, як він змінює голки. С.Чоудхурі заявив у вівторок, що це, ймовірно, призвело до поширення ВІЛ.Згідно з даними UNAIDS, в Індії до кінця 2016 року проживало 2,1 мільйона осіб з ВІЛ.