вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Псевдолікар заразив понад 20 людей ВІЛ-інфекцією

Псевдолікар заразив понад 20 людей ВІЛ-інфекцією
Представник сфери охорони здоров'я Індії Сушил Чоудхурі повідомив, що псевдолікар, який лікував бідних сільських жителів від застуди, кашлю та діареї, заразив щонайменше 21 з них ВІЛ-інфекцією, використовуючи заражені шприци та голки

За словами чиновника, поліція шукає Раджендра Ядаву, який втік з Бангармау, невеликого містечка в північному штаті Уттар-Прадеш, -
передає УНН з посиланням на Assocіated Press.

Жителі села кажуть, що рідко бачили, як він змінює голки. С.Чоудхурі заявив у вівторок, що це, ймовірно, призвело до поширення ВІЛ.

Згідно з даними UNAIDS, в Індії до кінця 2016 року проживало 2,1 мільйона осіб з ВІЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ВІЛ-інфекція, лікар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку озброєні злочинці відібрали у валютника мільйон, - ЗМІ
Сьогодні, 21:36
Підприємець із Луцька крав пісок вантажівкою
Сьогодні, 21:08
Псевдолікар заразив понад 20 людей ВІЛ-інфекцією
Сьогодні, 20:22
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
У Львові бурулька розбила голову пенсіонерці
Сьогодні, 19:27
Схожі новини
Медична «прописка» на Волині: назвали дату початку Медична «прописка» на Волині: назвали дату початку
Сьогодні, 00:24
Рік після «оптимізації»: будні волинської лікарні Рік після «оптимізації»: будні волинської лікарні
29 січень, 22:36
Нова система запису до лікаря спровокувала сварки Нова система запису до лікаря спровокувала сварки
11 січень, 08:00
У Луцьку вперше провели унікальну операцію У Луцьку вперше провели унікальну операцію
10 січень, 02:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Space mag знає, що в сумці Ірини Дяченко. ВІДЕО
05 лютий, 19:54
 2
«Ніколи не забуду, як пахне обгорілий бетон», - волинський «кіборг» Юрій Величко
05 лютий, 09:08
 2
У ногу з часом: луцькій школі подарували мультиборд. ФОТО
Сьогодні, 16:10
 1
Волинська ОДА виграла справу «Волиньторфу»
Сьогодні, 13:20
 1
Як вигідно купити житло за програмою «Луцьксантемонажу» та ПриватБанку*
Сьогодні, 13:19
 1
Медіа
відео
1/8