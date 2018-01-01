У ногу з часом: луцькій школі подарували мультиборд. ФОТО

Андрій Киця і Павло Павлюк

Луцька спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 отримала від засновника Громадянського руху «Свідомі»інтерактивну панель для ефективнішого навчання.Презентували дошку сьогодні, 6 лютого. Червону стрічку перерізав директор школи«Ця подія сталась у нас завдяки меценату Андрія Покровському, депутату Луцької міської ради. Власне оце обладнання придбано за його кошти, за що ми йому дуже вдячні і вважаємо, що це дуже потрібна і корисна річ. А чому вона потрібна? Це і ноутбук, і телевізор, і інтернет, і озвучення і дуже багато функцій, які можна використовувати в навчальному процес», - сказав Андрій Киця.До слова, коштує «MultiBoard» близько 5 тисяч доларів.Співзасновник Громадянського руху «Свідомі»сказав, що така панель – вимога ХХІ століття.«Гасло і стратегічна мета цього проекту звучить так – «MultiBoard» в кожну школу». Ідея ця виникла в Андрія Покровського. Озвучив він її на нараді помічників. Це було десь наприкінці серпня на початку вересня», - зазначив Павло Павлюк.За словами співзасновника Громадянського руху «Свідомі», досвід використання панелей команда руху запозичувала у Львова, де чи не в кожній школі є такі інновації. Для цього їздили у львівські школи, вивчали, як працює техніка, спілкувались із компанією, яка займається реалізацією панелей.«Ми хочемо розпочати з 1–ї школи згідно з порядковим номером. Потім хочемо зробити 1-шу школу площадкою, де зберемо голів піклувальних рад усіх шкіл міста Луцька, а в подальшому директорів. Хочемо, щоб наша ціль та стратегія мали реалізацію, і все будемо для цього робити. Це третє покоління демонстраційних матеріалів. Раніше були плакати, на яких демонструвались ті чи інші процеси з біології, історії, географії. Потім була мильтимедійна дошка, яка складалась з проектора, екрана. А зараз такий мультистенд з вмонтованим комп’ютером. На ньому можуть відображатися всі процеси в 3D-форматах», - додав Павло Павлюк.Він висловив сподівання, що спершу такі дошки закуплять для всіх шкіл Луцька, а потім працюватимуть над тим, щоб діти у кожному класі могли вчитись за новітніми технологіями. На це потрібно більше 3 мільйонів гривень.Згодом директор фірми-постачальника мультибордарозповів про переваги приладу та продемонстрував, як виглядатиме навчальний процес завдяки її використанню.Зі слів Табачина, сучасні діти «продвинутіші» за своїх вчителів, а старше покоління боїться нових технологій, щоб не здатись в очах дітей нерозумними, якщо щось не вдаватиметься. Ця ж панель буде доступна і дітям, і наставникам. Крім того, вона антивандальна – не «боїться» ударів.Юрій Табачин показав 3D-модель будови вуха та формулу молекули, покрутив їх у різних проекціях. Він зауважив, що використовувати «MultiBoard» можна без прив’язки до кабінету, а навчання можна проводити різними мовами. Також є озвучення та підписи до різних моделей і схем.Крім того, можна схематично щось малювати, наприклад, напрям руху війська на історичній карті.Від Громадянського руху «Свідомі» Юрію Табачину, директору школи Андрію Киці та начальнику управління освіти міської радивручили подяки за допомогу в поширенні передових технологій у луцьких школах.Завершилась презентація відкритим уроком для школярів про безпеку в інтернеті, який провели з нагоди Всесвітнього дня безпечного інтернету, що відзначають 6 лютого.До слова, Андрій Покровський готує проект рішення Луцької міської ради, відповідно до якого з бюджету Луцька