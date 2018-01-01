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На Волині через піч горіла дерев’яна хата. ФОТО

На Волині через піч горіла дерев’яна хата. ФОТО
У Камінь-Каширському районі горіла дерев’яне помешкання.

Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.

Зокрема сьогодні, 6 лютого, о 07:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку.

На місце події направили черговий караул. Пожежу локалізували о 07:56. Повністю ліквідували о 08:15. Пожежа трапилася внаслідок несправності пічного опалення.

На Волині через піч горіла дерев’яна хата. ФОТО


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Теги: пожежа, НП
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