На Волині через піч горіла дерев’яна хата. ФОТО
Сьогодні, 18:11
У Камінь-Каширському районі горіла дерев’яне помешкання.
Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.
Зокрема сьогодні, 6 лютого, о 07:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку.
На місце події направили черговий караул. Пожежу локалізували о 07:56. Повністю ліквідували о 08:15. Пожежа трапилася внаслідок несправності пічного опалення.
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Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.
Зокрема сьогодні, 6 лютого, о 07:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку.
На місце події направили черговий караул. Пожежу локалізували о 07:56. Повністю ліквідували о 08:15. Пожежа трапилася внаслідок несправності пічного опалення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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