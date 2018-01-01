На Волині через піч горіла дерев’яна хата. ФОТО





Про це повідомляють у Камінь-Каширському РВ УДСНС України у Волинській області.



Зокрема сьогодні, 6 лютого, о 07:10 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в дерев'яному житловому будинку.



На місце події направили черговий караул. Пожежу локалізували о 07:56. Повністю ліквідували о 08:15. Пожежа трапилася внаслідок несправності пічного опалення.







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