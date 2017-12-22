Щоб модернізувати освіту: в Луцьку пропонують закупити мультиборди в школи





Відповідний проект рішення на розгляд сесії міської ради вноситиме депутат Андрій Покровський (на фото), який 6 лютого



"Тому забезпечення загальноосвітніх закладів прогресивними приладами та передовими технологіями – є нашим ключовим обов’язком та першочерговим завданням. Адже наші діти повинні повноцінно розвиватись та іти в ногу з інноваціями", - вважає обранець громади.



Саме один з таких технологічних приладів - мультиборд - пропонує закупити в усі школи міста Андрій Покровський.



"Мультиборд – це підхід до навчання 21 століття та новий рівень візуалізації складних процесів у навчальній програмі. Використання мультиборду позитивно впливає на процес навчання. Якщо поспостерігати за такими уроками, продуктивність їхня надзвичайно висока, оскільки різнокольорові малюнки, 3D-моделі, відео привертають увагу та викликають інтерес дітей до предмету, який вивчається. Таким чином, предмет краще засвоюється", - пояснює він.



Тож обранець громади пропонуватиме запланувати в Комплексній програмі розвитку освіти міста на 2018-2020 роки 3 705 000 гривень на закупку цього обладнання.



Відповідно до Регламенту ради ця ініціатива пройде обговорення у профільних комісіях, а опісля буде розглядатися депутатами Луцької міської ради.

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