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Щоб модернізувати освіту: в Луцьку пропонують закупити мультиборди в школи

Щоб модернізувати освіту: в Луцьку пропонують закупити мультиборди в школи
У Луцьку пропонують закупити в усі загальноосвітні школи мультиборди - прилади, які значно полегшують роботу вчителів та сприймання інформації учнями.

Відповідний проект рішення на розгляд сесії міської ради вноситиме депутат Андрій Покровський (на фото), який 6 лютого презентував школі №1 мультиборд.

"Тому забезпечення загальноосвітніх закладів прогресивними приладами та передовими технологіями – є нашим ключовим обов’язком та першочерговим завданням. Адже наші діти повинні повноцінно розвиватись та іти в ногу з інноваціями", - вважає обранець громади.

Саме один з таких технологічних приладів - мультиборд - пропонує закупити в усі школи міста Андрій Покровський.

"Мультиборд – це підхід до навчання 21 століття та новий рівень візуалізації складних процесів у навчальній програмі. Використання мультиборду позитивно впливає на процес навчання. Якщо поспостерігати за такими уроками, продуктивність їхня надзвичайно висока, оскільки різнокольорові малюнки, 3D-моделі, відео привертають увагу та викликають інтерес дітей до предмету, який вивчається. Таким чином, предмет краще засвоюється", - пояснює він.

Тож обранець громади пропонуватиме запланувати в Комплексній програмі розвитку освіти міста на 2018-2020 роки 3 705 000 гривень на закупку цього обладнання.

Відповідно до Регламенту ради ця ініціатива пройде обговорення у профільних комісіях, а опісля буде розглядатися депутатами Луцької міської ради.

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Теги: Андрій Покровський, освіта, мультиборд, бюджет
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