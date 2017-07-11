На українські дороги замість асфальту покладуть бетон





Про це на брифінгу заявив в.о. заступника голови Укравтодору Олександр Харченко, – пише



За його словами, Укравтодор вже проектує дороги з цементно-бетонним покриттям, оскільки це економічно обґрунтовано.



«Вартість квадратного метра цементно-бетонного покриття в порівнянні з асфальтно-бетонним, на 150 -200 грн дешевше. При цьому термін експлуатації такої дороги істотно вище – до 30 років», – наголосив Харченко.



Він перерахував автодороги, на яких планується в 2018 році замінити покриття на цементно-бетонне.



«Заплановано ремонт автомобільної дороги Н-14 Кропивницький – Миколаїв (ділянка протяжністю близько 40 км в Миколаївській області буде бетонним). Другий об'єкт – дорога Н-31 Решетилівка – Дніпро. На реконструкцію цього об'єкта в 2018 році виділяється близько 2 млрд грн, частина цих коштів піде на будівництво розв'язок, а частина – на цементно-бетонне покриття», – розповів Харченко.



Також він додав, що зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування для реконструкції дороги з Тернополя до дороги Н-19.



«Також є об'єкти, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Наприклад, об'їзд Житомира буде у нас цементно-бетонним. В цілому, ми розуміємо, що всі дороги, які йдуть в сторону портів, у більшості своїй мають бути цементно-бетонними, тому що на них припадає велике навантаження», – зазначив Харченко.



За його словами, одна з основних проблем будівництва бетонних доріг – відсутність в Україні достатньої кількості підрядників, які могли б реалізовувати такі проекти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Укравтодор планує в 2018 році реалізувати низку проектів зі заміни асфальтного покриття доріг на цементно-бетонне.Про це на брифінгу заявив в.о. заступника голови Укравтодору, – пише Еспресо із посиланням на LIGA.net.За його словами, Укравтодор вже проектує дороги з цементно-бетонним покриттям, оскільки це економічно обґрунтовано.«Вартість квадратного метра цементно-бетонного покриття в порівнянні з асфальтно-бетонним, на 150 -200 грн дешевше. При цьому термін експлуатації такої дороги істотно вище – до 30 років», – наголосив Харченко.Він перерахував автодороги, на яких планується в 2018 році замінити покриття на цементно-бетонне.«Заплановано ремонт автомобільної дороги Н-14 Кропивницький – Миколаїв (ділянка протяжністю близько 40 км в Миколаївській області буде бетонним). Другий об'єкт – дорога Н-31 Решетилівка – Дніпро. На реконструкцію цього об'єкта в 2018 році виділяється близько 2 млрд грн, частина цих коштів піде на будівництво розв'язок, а частина – на цементно-бетонне покриття», – розповів Харченко.Також він додав, що зараз розробляється техніко-економічне обґрунтування для реконструкції дороги з Тернополя до дороги Н-19.«Також є об'єкти, які фінансуються міжнародними фінансовими організаціями. Наприклад, об'їзд Житомира буде у нас цементно-бетонним. В цілому, ми розуміємо, що всі дороги, які йдуть в сторону портів, у більшості своїй мають бути цементно-бетонними, тому що на них припадає велике навантаження», – зазначив Харченко.За його словами, одна з основних проблем будівництва бетонних доріг – відсутність в Україні достатньої кількості підрядників, які могли б реалізовувати такі проекти.

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