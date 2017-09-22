«Бляхи» є і будуть, - представник луцької служби таксі

Ольга Урбанович вважає, що облаштування єдиної системи стоянок для таксі у Луцьку не вирішить проблеми нелегального перевезення автомобілями на єврономерах.



Про це йшлося 6 лютого під час зустрічі з головами інформаційно-диспетчерських служб таксі з питань мережі парковок таксі міста Луцьк.



«Ми цілий рік розробляли концепцію, все зроблено, нема знаків, нема порядку в місті, нас ніхто не запрошує. Ми хотіли зробити стоянки, навести порядок в місті. Я не знаю, чи ми стоянками познімаємо «бляхи». Вони є і вони будуть», - сказала жінка.



Наразі розробили паспорти для 28 стоянок, ще 6 - в процесі розробки. Лише після того, як укладуть договори та розмістять відповідні знаки, таксисти зможуть користуватись цими парковками і сплачувати за них.



«Було домовлено, що не ми маємо бігати. Вам треба надходження в бюджет. Є рішення виконкому, яке ви маєте виконувати. З моменту підписання договору я мушу проплачувати. А якщо нема знака, як я там стану?», - сказав голова ГО «Волинська асоціація перевізників таксі» Сергій Романчук до заступника міського голови Григорія Недопада. За його словами, знаки вже є, і він їх бачив на власні очі, але чомусь їх досі не встановили.



Ще одна невирішена проблема – хто буде контролювати, щоб на цих парковках не розміщували свої автомобілі інші таксисти та просто сторонні люди. Ольга Урбанович розповіла, що попередньо була домовленість з муніципальною вартою, щоб не залучати інші служби. Тож фіксувати порушників мали б саме муніципали. Однак під час зустрічі лунали також пропозиції залучити патрульну поліцію.



Крім того, йшла мова про те, що треба зробити в місті аналіз служб таксі, щоб виявити, які з них надають послуги неправомірно.



Нагадаємо, раніше повідомлялось, що облаштування стоянок для таксі

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