На Волині біля бару побилися чоловіки





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За інформацією правоохоронців, 5 лютого о 22:27 надійшло повідомлення, що поблизу бару «Веселка» у селі Овадне зчинилася бійка. Двоє чоловіків із сусіднього села Суваль після суперечки побилися.



У результаті бійки 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, які наніс йому 18-річний хлопець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 18-річний молодик побив 40-річного односельчанина у Володимир-Волинському районі.Про це повідомляє Володимир медіа За інформацією правоохоронців, 5 лютого о 22:27 надійшло повідомлення, що поблизу бару «Веселка» у селі Овадне зчинилася бійка. Двоє чоловіків із сусіднього села Суваль після суперечки побилися.У результаті бійки 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, які наніс йому 18-річний хлопець.

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