На Волині біля бару побилися чоловіки
Сьогодні, 16:36
18-річний молодик побив 40-річного односельчанина у Володимир-Волинському районі.
Про це повідомляє Володимир медіа.
За інформацією правоохоронців, 5 лютого о 22:27 надійшло повідомлення, що поблизу бару «Веселка» у селі Овадне зчинилася бійка. Двоє чоловіків із сусіднього села Суваль після суперечки побилися.
У результаті бійки 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, які наніс йому 18-річний хлопець.
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Про це повідомляє Володимир медіа.
За інформацією правоохоронців, 5 лютого о 22:27 надійшло повідомлення, що поблизу бару «Веселка» у селі Овадне зчинилася бійка. Двоє чоловіків із сусіднього села Суваль після суперечки побилися.
У результаті бійки 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, які наніс йому 18-річний хлопець.
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Коментарі 1
Бидло розважається
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