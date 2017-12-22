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На Волині біля бару побилися чоловіки

На Волині біля бару побилися чоловіки
18-річний молодик побив 40-річного односельчанина у Володимир-Волинському районі.

Про це повідомляє Володимир медіа.

За інформацією правоохоронців, 5 лютого о 22:27 надійшло повідомлення, що поблизу бару «Веселка» у селі Овадне зчинилася бійка. Двоє чоловіків із сусіднього села Суваль після суперечки побилися.

У результаті бійки 40-річний чоловік отримав тілесні ушкодження, які наніс йому 18-річний хлопець.

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Теги: бійка, побиття
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