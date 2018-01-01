Лучан запрошують на романтичну екскурсію
Сьогодні, 07:07
Лучан та гостей міста запрошують на екскурсію "Романтичні історії Луцька", яка відбудеться 14 лютого у День святого Валентина.
Про це інформує Центр туристичної інформації та послуг.
"А чи знаєте ви, яким було те кохання-милування колись? На які відчайдушні дії воно штовхало мешканців Луцька – славетних міщан і міщанок декілька століть тому? Як поєднували свої долі шляхетні пани-добродії й панночки у XVIII – XIX століттях?
Тож завітайте на нашу екскурсію, аби почути чимало цікавих історій!", -йдеться у повідомлені.
Тож усіх бажаючих запрошують на безкоштовну екскурсію, яка відбудеться 14 лютого біля мурів Луцького замку о 15:00.
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Про це інформує Центр туристичної інформації та послуг.
"А чи знаєте ви, яким було те кохання-милування колись? На які відчайдушні дії воно штовхало мешканців Луцька – славетних міщан і міщанок декілька століть тому? Як поєднували свої долі шляхетні пани-добродії й панночки у XVIII – XIX століттях?
Тож завітайте на нашу екскурсію, аби почути чимало цікавих історій!", -йдеться у повідомлені.
Тож усіх бажаючих запрошують на безкоштовну екскурсію, яка відбудеться 14 лютого біля мурів Луцького замку о 15:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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