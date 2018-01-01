Лучан запрошують на романтичну екскурсію

Лучан та гостей міста запрошують на екскурсію "Романтичні історії Луцька", яка відбудеться 14 лютого у День святого Валентина.Про це інформує Центр туристичної інформації та послуг."А чи знаєте ви, яким було те кохання-милування колись? На які відчайдушні дії воно штовхало мешканців Луцька – славетних міщан і міщанок декілька століть тому? Як поєднували свої долі шляхетні пани-добродії й панночки у XVIII – XIX століттях?Тож завітайте на нашу екскурсію, аби почути чимало цікавих історій!", -йдеться у повідомлені.Тож усіх бажаючих запрошують на безкоштовну екскурсію, яка відбудеться 14 лютого біля мурів Луцького замку о 15:00.