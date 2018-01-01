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У Луцьку водій втік з місця ДТП

У Луцьку водій втік з місця ДТП
У Луцьку сталася аварія, учасник якої втік з місця події.

Це трапилося 6 лютого на вулиці Яровиці, - пише в facebook Олег Ковальчук.

Він повідомив, що під час руху вулицею чорний Ford здійснив різкий маневр виїзду на крайню праву та зіткнувся з автомобілем автора допису. В результаті його BMW отримало пошкодження.

"Ти ж втік з переляку, але зверни увагу, що на лобовому склі реєстратор. Тому твоя машина в базі розшуку поліції (покинув місце ДТП)", - написав чоловік, звертаючись до винуватця аварії.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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Коментарі 1
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Шукай вітра в полі! й то був не я і машина не моя даказатєльства не даказатєльства.
всі знають, шо твій реєстратор не працював у той момент, бо ти б причіпив відео... але його ж нема!)
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