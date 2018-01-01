У Луцьку водій втік з місця ДТП

У Луцьку сталася аварія, учасник якої втік з місця події.Це трапилося 6 лютого на вулиці Яровиці, - пише в facebook Олег Ковальчук.Він повідомив, що під час руху вулицею чорний Ford здійснив різкий маневр виїзду на крайню праву та зіткнувся з автомобілем автора допису. В результаті його BMW отримало пошкодження."Ти ж втік з переляку, але зверни увагу, що на лобовому склі реєстратор. Тому твоя машина в базі розшуку поліції (покинув місце ДТП)", - написав чоловік, звертаючись до винуватця аварії.