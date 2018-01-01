Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 лютого





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00 ТзОВ „П’ятидні” , гаражі, насіневий завод м.Устилуг: сервісна зона

с.Тростянка: вул. Шевченка, Ковпака, Гуденка, Терешкової

2.09:00 – 17:00 Ферма с.Селець



Горохівський район



1.с.Лобачівка

09:00-17:00 Дім Молитви-с. Лобачівка с.Лобачівка вул.Набережна

вул.Л. Українки

2.с.Новосілки

09:00-17:00 Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення

с. Новосілки

ПАТ"Укртелеком"-АТС

Горохівський районний відділ освіти-столова школи

Новосілківська сільська рада-Адмінприміщення

Горохівський районний відділ освіти-Школа

Сенкевичівське СТ-Бар с Новосілки

Новосілківська сільська рада-Башня с. Новосілки

Церква-с. Новосілки

ФОП Мельник О.В-Магазин с. Новосілки

ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП

ПрАТ "Київстар"-Станція с. Новосілки с. Новосілки:

вул. Паркова 13, 14, 15

вул. Молодіжна





Іваничівський район



1.9:00-17:00

смт Іваничі вул.8березня, Заводська частково

2.10:00-17:00

смт Іваничі вул.Валова частково



Камінь-Каширський район



1.09:00 – 16:00

м.Камінь – Каширський, вул. Коніщука, пров. Меліораторі, вул.. Меліораторів, вул. М.Рильського.



Ківерцівський район



1.8:30-16:30

с.Клепачів

ФОП Демчук Лариса Олександрівна

Релігійна громада

СФГ "Дар" КТП-16 с.Клепачів

вул.Незалежності,буд.37-72



Ковельський район



1.9:00-17:00

СТ "Каскад-Плюс",

Волинська дирекція УДППЗ,

ПАТ "Укртелеком",

Ковельське МТМО.

с.Дроздні.



місто Луцьк



1.09:00-17:00

Будинок вчителя, Гаражі міськвиконкому вул. І.Франка,

вул.Заповітна(частково)

вул.Затишна(частково)

вул.Шевченка-14(можливо інші будинки)





Любомльський та Шацький райони



1.9:00-17:00

с.Пульмо



Любешівський район



1.10:00-17:00

Реабілітаційний центр, ФОП Михалик Т.В., ФОП Качинський Ю.А., ФОП Шатило В., ФОП Юрашкевич Ю.І., МНС

смт.Любешів вул.Бондаренка (частково)



Маневицький район



1. 12:00-17:00

КТП-36, с. Прилісне - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе «Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Прилісненська сільська рада.

КТП-41 - Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти )школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), церква.

КТП-217 - ФОП Борисюк Н.М. (кіоск).

КТП-316 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).

КТП-422 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 3), ФОП Зоря С.В. (магазин).

КТП-459 - ТзОВ"Екома" (цех).



місто Нововолинськ



1.09:00-17:00

смт.Благодатне

вул.Миру

вул.Пархоменка

вул.Шахтарська

2.09:00-17:00

Ліцей, д/с №6, ЦТП м.Нововолинськ

вул.Пирогова, 3, 5





Рожищенський район



1.9:00-17:00

с.Олександрівка магазин.

с.Олександрівка вул.Дачна

2.9:00-17:00

с.Топільне кіоск

с.Топільне в.Шевченка.

м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.



3.9:00-17:00

с.Романів

4.9:00-17:00

смт.Дубище КНС смт.Дубище Зелена, Грушевського.

5.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.



Старовижівський район



1.10:00-16:00

.Сераховичі вул:Радянська.

2.10:00-16:00

с.Ст.Гута вул:Зелена, Поліська, Радянська,Л.Українки,Гагаріна.



Турійський район



1.10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП с.Літин

2.10:00-16:30

с.Залісці

3.10:00-16:30

ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00 ТзОВ „П’ятидні” , гаражі, насіневий завод м.Устилуг: сервісна зонас.Тростянка: вул. Шевченка, Ковпака, Гуденка, Терешкової2.09:00 – 17:00 Ферма с.Селець1.с.Лобачівка09:00-17:00 Дім Молитви-с. Лобачівка с.Лобачівка вул.Набережнавул.Л. Українки2.с.Новосілки09:00-17:00 Підприємство "Укрпошта"-поштове відділенняс. НовосілкиПАТ"Укртелеком"-АТСГорохівський районний відділ освіти-столова школиНовосілківська сільська рада-АдмінприміщенняГорохівський районний відділ освіти-ШколаСенкевичівське СТ-Бар с НовосілкиНовосілківська сільська рада-Башня с. НовосілкиЦерква-с. НовосілкиФОП Мельник О.В-Магазин с. НовосілкиПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пунктКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАППрАТ "Київстар"-Станція с. Новосілки с. Новосілки:вул. Паркова 13, 14, 15вул. Молодіжна1.9:00-17:00смт Іваничі вул.8березня, Заводська частково2.10:00-17:00смт Іваничі вул.Валова частково1.09:00 – 16:00м.Камінь – Каширський, вул. Коніщука, пров. Меліораторі, вул.. Меліораторів, вул. М.Рильського.1.8:30-16:30с.КлепачівФОП Демчук Лариса ОлександрівнаРелігійна громадаСФГ "Дар" КТП-16 с.Клепачіввул.Незалежності,буд.37-721.9:00-17:00СТ "Каскад-Плюс",Волинська дирекція УДППЗ,ПАТ "Укртелеком",Ковельське МТМО.с.Дроздні.1.09:00-17:00Будинок вчителя, Гаражі міськвиконкому вул. І.Франка,вул.Заповітна(частково)вул.Затишна(частково)вул.Шевченка-14(можливо інші будинки)1.9:00-17:00с.Пульмо1.10:00-17:00Реабілітаційний центр, ФОП Михалик Т.В., ФОП Качинський Ю.А., ФОП Шатило В., ФОП Юрашкевич Ю.І., МНСсмт.Любешів вул.Бондаренка (частково)1. 12:00-17:00КТП-36, с. Прилісне - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе «Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Прилісненська сільська рада.КТП-41 - Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти )школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), церква.КТП-217 - ФОП Борисюк Н.М. (кіоск).КТП-316 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).КТП-422 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 3), ФОП Зоря С.В. (магазин).КТП-459 - ТзОВ"Екома" (цех).1.09:00-17:00смт.Благодатневул.Мирувул.Пархоменкавул.Шахтарська2.09:00-17:00Ліцей, д/с №6, ЦТП м.Нововолинськвул.Пирогова, 3, 51.9:00-17:00с.Олександрівка магазин.с.Олександрівка вул.Дачна2.9:00-17:00с.Топільне кіоскс.Топільне в.Шевченка.м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.3.9:00-17:00с.Романів4.9:00-17:00смт.Дубище КНС смт.Дубище Зелена, Грушевського.5.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.1.10:00-16:00.Сераховичі вул:Радянська.2.10:00-16:00с.Ст.Гута вул:Зелена, Поліська, Радянська,Л.Українки,Гагаріна.1.10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП с.Літин2.10:00-16:30с.Залісці3.10:00-16:30ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать

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