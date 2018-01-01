Де на Волині та у Луцьку не буде світла 7 лютого
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 7 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00 ТзОВ „П’ятидні” , гаражі, насіневий завод м.Устилуг: сервісна зона
с.Тростянка: вул. Шевченка, Ковпака, Гуденка, Терешкової
2.09:00 – 17:00 Ферма с.Селець
Горохівський район
1.с.Лобачівка
09:00-17:00 Дім Молитви-с. Лобачівка с.Лобачівка вул.Набережна
вул.Л. Українки
2.с.Новосілки
09:00-17:00 Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
с. Новосілки
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Горохівський районний відділ освіти-столова школи
Новосілківська сільська рада-Адмінприміщення
Горохівський районний відділ освіти-Школа
Сенкевичівське СТ-Бар с Новосілки
Новосілківська сільська рада-Башня с. Новосілки
Церква-с. Новосілки
ФОП Мельник О.В-Магазин с. Новосілки
ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ПрАТ "Київстар"-Станція с. Новосілки с. Новосілки:
вул. Паркова 13, 14, 15
вул. Молодіжна
Іваничівський район
1.9:00-17:00
смт Іваничі вул.8березня, Заводська частково
2.10:00-17:00
смт Іваничі вул.Валова частково
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 16:00
м.Камінь – Каширський, вул. Коніщука, пров. Меліораторі, вул.. Меліораторів, вул. М.Рильського.
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
с.Клепачів
ФОП Демчук Лариса Олександрівна
Релігійна громада
СФГ "Дар" КТП-16 с.Клепачів
вул.Незалежності,буд.37-72
Ковельський район
1.9:00-17:00
СТ "Каскад-Плюс",
Волинська дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське МТМО.
с.Дроздні.
місто Луцьк
1.09:00-17:00
Будинок вчителя, Гаражі міськвиконкому вул. І.Франка,
вул.Заповітна(частково)
вул.Затишна(частково)
вул.Шевченка-14(можливо інші будинки)
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
с.Пульмо
Любешівський район
1.10:00-17:00
Реабілітаційний центр, ФОП Михалик Т.В., ФОП Качинський Ю.А., ФОП Шатило В., ФОП Юрашкевич Ю.І., МНС
смт.Любешів вул.Бондаренка (частково)
Маневицький район
1. 12:00-17:00
КТП-36, с. Прилісне - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе «Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Прилісненська сільська рада.
КТП-41 - Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти )школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), церква.
КТП-217 - ФОП Борисюк Н.М. (кіоск).
КТП-316 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).
КТП-422 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 3), ФОП Зоря С.В. (магазин).
КТП-459 - ТзОВ"Екома" (цех).
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.Миру
вул.Пархоменка
вул.Шахтарська
2.09:00-17:00
Ліцей, д/с №6, ЦТП м.Нововолинськ
вул.Пирогова, 3, 5
Рожищенський район
1.9:00-17:00
с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2.9:00-17:00
с.Топільне кіоск
с.Топільне в.Шевченка.
м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00
смт.Дубище КНС смт.Дубище Зелена, Грушевського.
5.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
Старовижівський район
1.10:00-16:00
.Сераховичі вул:Радянська.
2.10:00-16:00
с.Ст.Гута вул:Зелена, Поліська, Радянська,Л.Українки,Гагаріна.
Турійський район
1.10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП с.Літин
2.10:00-16:30
с.Залісці
3.10:00-16:30
ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать
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Володимир-Волинський район
1.09:00 – 17:00 ТзОВ „П’ятидні” , гаражі, насіневий завод м.Устилуг: сервісна зона
с.Тростянка: вул. Шевченка, Ковпака, Гуденка, Терешкової
2.09:00 – 17:00 Ферма с.Селець
Горохівський район
1.с.Лобачівка
09:00-17:00 Дім Молитви-с. Лобачівка с.Лобачівка вул.Набережна
вул.Л. Українки
2.с.Новосілки
09:00-17:00 Підприємство "Укрпошта"-поштове відділення
с. Новосілки
ПАТ"Укртелеком"-АТС
Горохівський районний відділ освіти-столова школи
Новосілківська сільська рада-Адмінприміщення
Горохівський районний відділ освіти-Школа
Сенкевичівське СТ-Бар с Новосілки
Новосілківська сільська рада-Башня с. Новосілки
Церква-с. Новосілки
ФОП Мельник О.В-Магазин с. Новосілки
ПАТ" Ковельмолоко"-приймальний пункт
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"-ФАП
ПрАТ "Київстар"-Станція с. Новосілки с. Новосілки:
вул. Паркова 13, 14, 15
вул. Молодіжна
Іваничівський район
1.9:00-17:00
смт Іваничі вул.8березня, Заводська частково
2.10:00-17:00
смт Іваничі вул.Валова частково
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 16:00
м.Камінь – Каширський, вул. Коніщука, пров. Меліораторі, вул.. Меліораторів, вул. М.Рильського.
Ківерцівський район
1.8:30-16:30
с.Клепачів
ФОП Демчук Лариса Олександрівна
Релігійна громада
СФГ "Дар" КТП-16 с.Клепачів
вул.Незалежності,буд.37-72
Ковельський район
1.9:00-17:00
СТ "Каскад-Плюс",
Волинська дирекція УДППЗ,
ПАТ "Укртелеком",
Ковельське МТМО.
с.Дроздні.
місто Луцьк
1.09:00-17:00
Будинок вчителя, Гаражі міськвиконкому вул. І.Франка,
вул.Заповітна(частково)
вул.Затишна(частково)
вул.Шевченка-14(можливо інші будинки)
Любомльський та Шацький райони
1.9:00-17:00
с.Пульмо
Любешівський район
1.10:00-17:00
Реабілітаційний центр, ФОП Михалик Т.В., ФОП Качинський Ю.А., ФОП Шатило В., ФОП Юрашкевич Ю.І., МНС
смт.Любешів вул.Бондаренка (частково)
Маневицький район
1. 12:00-17:00
КТП-36, с. Прилісне - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 5), ФОП Шумик Андрій Іванович (кафе «Приліснянка»), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", Прилісненська сільська рада.
КТП-41 - Прилісненська сільська рада (будинок культури), Маневицьке споживче товариство (магазин), Районний відділ освіти )школа), ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 2), ФОП Шумик Андрій Іванович (магазин), ФОП Біланчук Г.К. (ларьок), ФОП Титаренко С.М. (торговий центр), ФОП Шеметуха В.В. (торгівельний кіоск), церква.
КТП-217 - ФОП Борисюк Н.М. (кіоск).
КТП-316 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 4), ФОП Борисюк О.В. (пилорама), ТзОВ "Ресвуд" (виробниче приміщення), ФОП Терещенко І.І. (склад).
КТП-422 - ЖКП Прилісненської сільської ради (насосна № 3), ФОП Зоря С.В. (магазин).
КТП-459 - ТзОВ"Екома" (цех).
місто Нововолинськ
1.09:00-17:00
смт.Благодатне
вул.Миру
вул.Пархоменка
вул.Шахтарська
2.09:00-17:00
Ліцей, д/с №6, ЦТП м.Нововолинськ
вул.Пирогова, 3, 5
Рожищенський район
1.9:00-17:00
с.Олександрівка магазин.
с.Олександрівка вул.Дачна
2.9:00-17:00
с.Топільне кіоск
с.Топільне в.Шевченка.
м.Рожище в.Черняховського, Комарова, Українська, Г.УПА.
3.9:00-17:00
с.Романів
4.9:00-17:00
смт.Дубище КНС смт.Дубище Зелена, Грушевського.
5.9:00-17:00 с.Кобче церква, контора клуб, школа, магазин, торговий кіоск. с.Кобче в.Тиха, Ювілейна, Квітнева, Центральна.
Старовижівський район
1.10:00-16:00
.Сераховичі вул:Радянська.
2.10:00-16:00
с.Ст.Гута вул:Зелена, Поліська, Радянська,Л.Українки,Гагаріна.
Турійський район
1.10:00-16:30 ТРСТ- магазин, Туличівська с/р- клуб, школа, ФАП с.Літин
2.10:00-16:30
с.Залісці
3.10:00-16:30
ТРСТ- магазин, школа, ФАП, будинок молитви, ФОП Романюк Л.Б.- торговий кіоск с.Крать
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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