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Масштабна аварія в Абу-Дабі: зіткнулось 44 автівки. ВІДЕО

Масштабна аварія в Абу-Дабі: зіткнулось 44 автівки. ВІДЕО
В Абу-Дабі, що в ОАЕ сталася масштабна ДТП, у якій водночас було потрощено 44 автомобіля.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на видання Khaleej Times.

Як зазначають у поліції, причиною такої аварії, скоріш за все, стала погана видимість через щільний туман.

За інформацією правоохорнців, під час інциденту постраждали 22 людини. Усі вони отримали травми різного ступеня важкості. Однак загиблих, на щастя, немає.

Масштабна аварія в Абу-Дабі: зіткнулось 44 автівки. ВІДЕО
Масштабна аварія в Абу-Дабі: зіткнулось 44 автівки. ВІДЕО


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Теги: аварія, ОАЕ
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