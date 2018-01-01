Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 лютого
Сьогодні, 20:00
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.
За даними Sinoptik.ua у Луцьку буде суха погода. У Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -17…-8 градусів, удень – до -1…+1.
Вітер південний, східний і південно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.
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За даними Sinoptik.ua у Луцьку буде суха погода. У Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -17…-8 градусів, удень – до -1…+1.
Вітер південний, східний і південно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.
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