Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 7 лютого





За даними Sinoptik.ua у Луцьку буде суха погода. У Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -17…-8 градусів, удень – до -1…+1.



Вітер південний, східний і південно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua у Луцьку буде суха погода. У Світязі, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові можливий дрібний сніг. Температура повітря вночі близько -17…-8 градусів, удень – до -1…+1.Вітер південний, східний і південно-східний, 1-4 м/с. У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – сніг.

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