Підприємець із Луцька крав пісок вантажівкою
Сьогодні, 21:08
У селі Валер'янівка Рожищенського району працівники поліції затримали чоловіка, який займався незаконним видобутком піску.
Інцидент стався сьогодні, 6 лютого, - повідомив Район. Рожище.
Працівники Рожищенського відділення поліції затримали приватного підприємця Дмитра Л. з Луцька, який під приводом виконання договору по рекультивації кар'єра Валер'янівського родовища піску, без спеціального дозволу на користування надрами, незаконно заволодів ґрунтовим покривом земель.
Поліція провела огляд спецтехніки, за допомогою якої здійснювався незаконний видобуток піску. Правоохоронці затримали та помістили на спецмайданчик вантажний автомобіль Scania та екскаватором марки ATLAS 1604.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 239-1 ч. 1 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель). Винуватцеві загрожує до 3 років обмеження волі.
Слідство триває.
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Інцидент стався сьогодні, 6 лютого, - повідомив Район. Рожище.
Працівники Рожищенського відділення поліції затримали приватного підприємця Дмитра Л. з Луцька, який під приводом виконання договору по рекультивації кар'єра Валер'янівського родовища піску, без спеціального дозволу на користування надрами, незаконно заволодів ґрунтовим покривом земель.
Поліція провела огляд спецтехніки, за допомогою якої здійснювався незаконний видобуток піску. Правоохоронці затримали та помістили на спецмайданчик вантажний автомобіль Scania та екскаватором марки ATLAS 1604.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 239-1 ч. 1 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель). Винуватцеві загрожує до 3 років обмеження волі.
Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
прямо таки злодій! Неньку грабує...
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