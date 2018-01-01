П’яний водій у Луцьку протаранив тролейбус і позашляховик





Дві аварії трапились сьогодні, 6 лютого, близько 18:00, - повідомляє «



Водій Citroen рухався по вулиці Словацького. Поблизу готелю «Україна» він врізався у тролейбус та втік з місця пригоди.



Їдучи по вулиці Шевченка біля «Нової лінії» утікач влупився у позашляховик КІА. Від удару водій розбив голову. Кермувальник позашяховика не постраждав.



За попередньою інформацією водій Citroen був нетверезим.



Машини зазнали незначних механічних ушкоджень.



На місце прибули «швидка» та патрульна поліція.





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