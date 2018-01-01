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П’яний водій у Луцьку протаранив тролейбус і позашляховик

П’яний водій у Луцьку протаранив тролейбус і позашляховик
У Луцьку п’яний водій врізався у тролейбус, почав утікати і знову врізався у позашляховик.

Дві аварії трапились сьогодні, 6 лютого, близько 18:00, - повідомляє «Волинь24».

Водій Citroen рухався по вулиці Словацького. Поблизу готелю «Україна» він врізався у тролейбус та втік з місця пригоди.

Їдучи по вулиці Шевченка біля «Нової лінії» утікач влупився у позашляховик КІА. Від удару водій розбив голову. Кермувальник позашяховика не постраждав.

За попередньою інформацією водій Citroen був нетверезим.

Машини зазнали незначних механічних ушкоджень.

На місце прибули «швидка» та патрульна поліція.


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Теги: ДТП, Луцьк
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