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У Луцьку озброєні злочинці відібрали у валютника мільйон, - ЗМІ

У Луцьку озброєні злочинці відібрали у валютника мільйон, - ЗМІ
У Луцьку озброєні злочинці напали на приватний будинок чоловіка, який займається обміном валюти.

Про це пише Вісник і К.

Усі бандити були озброєні. Один з них поранив у ногу дружину господаря.

Нападники забрали кошти у різній валюті на загальну суму понад мільйон гривень.

Після цього на автомобілі, який їх чекав неподалік, зникли з місця скоєння злочину.

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Теги: пограбування
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