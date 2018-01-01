У Луцьку озброєні злочинці відібрали у валютника мільйон, - ЗМІ





Про це пише Вісник і К.



Усі бандити були озброєні. Один з них поранив у ногу дружину господаря.



Нападники забрали кошти у різній валюті на загальну суму понад мільйон гривень.



Після цього на автомобілі, який їх чекав неподалік, зникли з місця скоєння злочину.



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