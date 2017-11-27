Через піч на Волині спалахнув житловий будинок





Про це повідомили в управлінні ДСНС у Волинській області.



У селі Коритниця Локачинського району о 21:47 вчора, 5 лютого, зайнявся вогнем дерев’яний житловий будинок, обмурований цеглою. На місце події примчали співробітники 15-ї державної пожежно-рятувальної частин селища Локачі та місцевої пожежної команди села Привітне, які приборкали вогонь о 22:25.



Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.



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