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Через піч на Волині спалахнув житловий будинок

Через піч на Волині спалахнув житловий будинок
У селі Коритниця Локачинського району у житловому будинку через несправність пічного опалення виникла пожежа.

Про це повідомили в управлінні ДСНС у Волинській області.

У селі Коритниця Локачинського району о 21:47 вчора, 5 лютого, зайнявся вогнем дерев’яний житловий будинок, обмурований цеглою. На місце події примчали співробітники 15-ї державної пожежно-рятувальної частин селища Локачі та місцевої пожежної команди села Привітне, які приборкали вогонь о 22:25.

Ймовірна причина пожежі – несправність пічного опалення.

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Теги: пожежа, Волинь
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