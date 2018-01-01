На Волині немає вакцини від кору





Нині вакцина проти кору у дитячих медзакладах відсутня, - інформує



У Центрі профілактичних оглядів Луцької міської дитячої поліклініки людно. Десятки маленьких лучан тут щодня набувають імунітет методом щеплення. В обласному центрі відсутня необхідна вакцина. Нині в Луцьку профілактичні та протиепідемічні заходи проти цієї недуги тимчасово припинені.



Попри наказ Міністерства охорони здоров’я і проведення додаткової вакцинації від кору, краснухи і паротиту, на Волині досі лишається ще чимало дітей без щеплення. Це малюки, які досягли року і потребують планової вакцинації, та 6-річні діти, яким необхідна повторна вакцинація. Крім того, до лікарні звертаються і ті, хто взагалі не має щеплень та через протиепідемічний стан в країні хочуть уберегти своїх дітей від важких наслідків хвороби, каже заступник головного лікаря дитячої полікліклініки Наталія Кеда.



«У зв’язку з цим, підписаний наказ МОЗ щодо перерозподілу вакцин КПК з Запорізької області. На Волині очікується 5 тисяч доз даної вакцини вже найближчим часом», – повідомила Наталія Кеда.



Коли саме приїде вакцина на Волинь – невідомо. Як пояснила Наталія Кеда, ускладнюють її доставку погодні умови. Батьки можуть звертатися за необхідною інформацією в реєстратуру і до керівництва лікарні та відстежувати, коли вакцину привезуть, каже лікарка.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торік захворюваність на кір в Україні зросла у 43 рази. На Волині в 2017 році зафіксували 59 випадків кору. У січні цього року на кір захворіло 19 людей. За оперативним даними, лише за останній тиждень занедужало 10 краян, 9 із них — діти.Нині вакцина проти кору у дитячих медзакладах відсутня, - інформує ВРД НСТУ У Центрі профілактичних оглядів Луцької міської дитячої поліклініки людно. Десятки маленьких лучан тут щодня набувають імунітет методом щеплення. В обласному центрі відсутня необхідна вакцина. Нині в Луцьку профілактичні та протиепідемічні заходи проти цієї недуги тимчасово припинені.Попри наказ Міністерства охорони здоров’я і проведення додаткової вакцинації від кору, краснухи і паротиту, на Волині досі лишається ще чимало дітей без щеплення. Це малюки, які досягли року і потребують планової вакцинації, та 6-річні діти, яким необхідна повторна вакцинація. Крім того, до лікарні звертаються і ті, хто взагалі не має щеплень та через протиепідемічний стан в країні хочуть уберегти своїх дітей від важких наслідків хвороби, каже заступник головного лікаря дитячої полікліклініки«У зв’язку з цим, підписаний наказ МОЗ щодо перерозподілу вакцин КПК з Запорізької області. На Волині очікується 5 тисяч доз даної вакцини вже найближчим часом», – повідомила Наталія Кеда.Коли саме приїде вакцина на Волинь – невідомо. Як пояснила Наталія Кеда, ускладнюють її доставку погодні умови. Батьки можуть звертатися за необхідною інформацією в реєстратуру і до керівництва лікарні та відстежувати, коли вакцину привезуть, каже лікарка.

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