вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Зима в «Старому Луцьку». ФОТО

Зима в «Старому Луцьку». ФОТО
Історико-культурний заповідник «Старий Луцьк» - справжня перлина обласного центру Волині. Тут не просто зосереджені більшість туристичних принад міста, а розташоване його серце.

В історичній частині Луцька завжди панують спокій та тиша. Ну крім тих днів, коли в замку влаштовують фестивалі або інші масові заходи.

Особливо красиво в «Старому Луцьку» взимку. У лютому місто нарешті дочекалося «серйозних» снігу та морозу, і Старе місто наче вкрите білою ковдрою.

Враженнями від зимового «Старого Луцька» ділиться фотограф Павло Березюк.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: фото, Старе місто, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 7 лютого
Сьогодні, 09:00
Українців попереджають про різке погіршення погоди
Сьогодні, 08:52
Зима в «Старому Луцьку». ФОТО
Сьогодні, 08:24
На Волині немає вакцини від кору
Сьогодні, 08:00
Лучан запрошують на романтичну екскурсію
Сьогодні, 07:07
Схожі новини
Луцьк очима змії: унікальні фото Луцьк очима змії: унікальні фото
30 січень, 13:38
Магія чорно-білого: неймовірні фото зимового Луцька Магія чорно-білого: неймовірні фото зимового Луцька
06 лютий, 10:44
Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО Засніжений Луцький замок з висоти. ФОТО
05 лютий, 17:28
Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька Краса, що захоплює: фото засніженого Луцька
04 лютий, 09:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
SpaceX Ілона Маска запустила найпотужнішу ракету: реакція лучан у Facebook
Сьогодні, 09:59
 1
Зима в «Старому Луцьку». ФОТО
Сьогодні, 08:24
 1
У ногу з часом: луцькій школі подарували мультиборд. ФОТО
06 лютий, 16:10
 1
Волинська ОДА виграла справу «Волиньторфу»
06 лютий, 13:20
 1
Як вигідно купити житло за програмою «Луцьксантемонажу» та ПриватБанку*
06 лютий, 13:19
 1
Медіа
відео
1/8