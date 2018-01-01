Зима в «Старому Луцьку». ФОТО
Сьогодні, 08:24
Історико-культурний заповідник «Старий Луцьк» - справжня перлина обласного центру Волині. Тут не просто зосереджені більшість туристичних принад міста, а розташоване його серце.
В історичній частині Луцька завжди панують спокій та тиша. Ну крім тих днів, коли в замку влаштовують фестивалі або інші масові заходи.
Особливо красиво в «Старому Луцьку» взимку. У лютому місто нарешті дочекалося «серйозних» снігу та морозу, і Старе місто наче вкрите білою ковдрою.
Враженнями від зимового «Старого Луцька» ділиться фотограф Павло Березюк.
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В історичній частині Луцька завжди панують спокій та тиша. Ну крім тих днів, коли в замку влаштовують фестивалі або інші масові заходи.
Особливо красиво в «Старому Луцьку» взимку. У лютому місто нарешті дочекалося «серйозних» снігу та морозу, і Старе місто наче вкрите білою ковдрою.
Враженнями від зимового «Старого Луцька» ділиться фотограф Павло Березюк.
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