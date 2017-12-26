вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бурульки і лютневе сонце: фото засніженого парку в Луцьку

Бурульки і лютневе сонце: фото засніженого парку в Луцьку
В інтернеті опублікували милі фотографії лютневого парку на вулиці Потебні в Луцьку.

Про це пише Андрій Дмитрук у групі «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.

«Трохи лютневого сонця у стрічку (парк по вул. Потебні)», - йдеться у дописі Дмитрук.

Чоловік опублікував світлини засніженого парку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: парк, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Службове розслідування щодо Палиці: результати приховують від громади?
«Тонни г...а» і «проплачені люди»: луцький депутат про «методи» «УКРОПу»
На Волині судитимуть голову громади-висуванця «УКРОПу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучан запрошують на романтичну екскурсію
Сьогодні, 07:07
Школярі підготували віртуальні екскурсії музеями Волині
Сьогодні, 06:13
Бурульки і лютневе сонце: фото засніженого парку в Луцьку
Сьогодні, 05:25
Українська книга ввійшла в список найкращих книг Європи
Сьогодні, 04:17
На Волині навесні відбудуться вибори
Сьогодні, 03:10
Схожі новини
У луцькому парку пропонують встановити скульптуру для закоханих У луцькому парку пропонують встановити скульптуру для закоханих
26 грудень, 2017, 14:44
Руда красуня в луцькому парку. ФОТО Руда красуня в луцькому парку. ФОТО
23 листопад, 2017, 08:44
Луцький парк восени. ФОТО Луцький парк восени. ФОТО
09 листопад, 2017, 22:17
Скульптури луцького парку: від лісовиків до бременських музикантів Скульптури луцького парку: від лісовиків до бременських музикантів
01 листопад, 2017, 21:52
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
SpaceX Ілона Маска запустила найпотужнішу ракету: реакція лучан у Facebook
Сьогодні, 09:59
 1
Зима в «Старому Луцьку». ФОТО
Сьогодні, 08:24
 1
У ногу з часом: луцькій школі подарували мультиборд. ФОТО
06 лютий, 16:10
 1
Волинська ОДА виграла справу «Волиньторфу»
06 лютий, 13:20
 1
Як вигідно купити житло за програмою «Луцьксантемонажу» та ПриватБанку*
06 лютий, 13:19
 1
Медіа
відео
1/8