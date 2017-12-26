Бурульки і лютневе сонце: фото засніженого парку в Луцьку
Сьогодні, 05:25
В інтернеті опублікували милі фотографії лютневого парку на вулиці Потебні в Луцьку.
Про це пише Андрій Дмитрук у групі «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.
«Трохи лютневого сонця у стрічку (парк по вул. Потебні)», - йдеться у дописі Дмитрук.
Чоловік опублікував світлини засніженого парку.
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Про це пише Андрій Дмитрук у групі «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.
«Трохи лютневого сонця у стрічку (парк по вул. Потебні)», - йдеться у дописі Дмитрук.
Чоловік опублікував світлини засніженого парку.
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