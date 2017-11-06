Спеціально до Дня закоханих! Концерт Романа Скорпіона в Луцьку*
Сьогодні, 09:15
У Луцьку на День закоханих відбудеться концерт молодого артиста Романа Скоріпона.
До обласного центру Волині співак, який відомий публіці за такими хітами, як "Поцілую", "Обійму", везе шоу-програму "Закохався".
Концерт відбудеться 14 лютого в РЦ "Промінь"
Квитки від 160-280 грн на сайті https://lutsk.karabas.com/zakohanij/order/
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До обласного центру Волині співак, який відомий публіці за такими хітами, як "Поцілую", "Обійму", везе шоу-програму "Закохався".
Концерт відбудеться 14 лютого в РЦ "Промінь"
Квитки від 160-280 грн на сайті https://lutsk.karabas.com/zakohanij/order/
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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