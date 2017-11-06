Спеціально до Дня закоханих! Концерт Романа Скорпіона в Луцьку*

Романа Скоріпона.



До обласного центру Волині співак, який відомий публіці за такими хітами, як "Поцілую", "Обійму", везе шоу-програму "Закохався".



Концерт відбудеться 14 лютого в РЦ "Промінь"



Квитки від 160-280 грн на сайті















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