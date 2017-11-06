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Спеціально до Дня закоханих! Концерт Романа Скорпіона в Луцьку*

Спеціально до Дня закоханих! Концерт Романа Скорпіона в Луцьку*
У Луцьку на День закоханих відбудеться концерт молодого артиста Романа Скоріпона.

До обласного центру Волині співак, який відомий публіці за такими хітами, як "Поцілую", "Обійму", везе шоу-програму "Закохався".

Концерт відбудеться 14 лютого в РЦ "Промінь"

Квитки від 160-280 грн на сайті https://lutsk.karabas.com/zakohanij/order/







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Теги: Роман Скорпіон, Луцьк, дозвілля
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