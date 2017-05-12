Пальне, цигарки, алкоголь: за рахунок чого наповнюється бюджет Луцька

У Луцьку підбили підсумки виконання бюджету за 2017 рік.Про це стало відомо зі звіту директора департаменту фінансів та бюджетуЗагалом за рік до бюджету міста надійшло 2 344 724,1 тис. грн. доходів. Основну частину доходів загального фонду бюджету становлять податки на доходи фізичних осіб – 63,1%. За рахунок підняття мінімальної заробітної плати виникло перевиконання цього показника.Значні суми грошей надійшли у казну через сплату акцизного податку. Зокрема акцизного податку з пального надійшло 33 361,0 тис. грн., а з роздрібної торгівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 50637,0 тис. грн.Місцеві податки та збори склали 23,2% від загального фонду бюджету. Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 686,0 тис. грн.До спеціального фонду бюджету міста за 2017 рік надійшло 105 208,2 тис. грн. Станом на 1 січня вільний залишок коштів загального фонду становив 51 336,1 тис.грн., а спеціального – 5 303,0 тис.грн.Видатки на освіту становили 696 631,6 тис.грн., на соціальний захист – 801 146,0 тис.грн., культуру – 55 392,4 тис.грн., спорт – 22 229,4 тис.грн.На житлово-комунальне господарство з бюджету міста спрямували 114 164,5 тис.грн., а на транспорт – 86 390,7 тис.грн.