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Пальне, цигарки, алкоголь: за рахунок чого наповнюється бюджет Луцька

Пальне, цигарки, алкоголь: за рахунок чого наповнюється бюджет Луцька
У Луцьку підбили підсумки виконання бюджету за 2017 рік.

Про це стало відомо зі звіту директора департаменту фінансів та бюджету Лілії Єлової.

Загалом за рік до бюджету міста надійшло 2 344 724,1 тис. грн. доходів. Основну частину доходів загального фонду бюджету становлять податки на доходи фізичних осіб – 63,1%. За рахунок підняття мінімальної заробітної плати виникло перевиконання цього показника.

Значні суми грошей надійшли у казну через сплату акцизного податку. Зокрема акцизного податку з пального надійшло 33 361,0 тис. грн., а з роздрібної торгівлі алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 50637,0 тис. грн.

Місцеві податки та збори склали 23,2% від загального фонду бюджету. Податку на прибуток підприємств комунальної власності надійшло 686,0 тис. грн.

До спеціального фонду бюджету міста за 2017 рік надійшло 105 208,2 тис. грн. Станом на 1 січня вільний залишок коштів загального фонду становив 51 336,1 тис.грн., а спеціального – 5 303,0 тис.грн.

Видатки на освіту становили 696 631,6 тис.грн., на соціальний захист – 801 146,0 тис.грн., культуру – 55 392,4 тис.грн., спорт – 22 229,4 тис.грн.

На житлово-комунальне господарство з бюджету міста спрямували 114 164,5 тис.грн., а на транспорт – 86 390,7 тис.грн.

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Теги: гроші, бюджет, Луцьк
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