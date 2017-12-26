Показали, яким буде відновлений парк у Володимирі. ФОТО





Начальник міського управління містобудування та архітектури Тарас Киба зазначив, що у авторів проектів є ще більше місяця для того, щоб подані ідеї допрацювати, - пише



Першими про свій проект розповіли представники проектного об’єднання “Укрзахідурбанізація“.



Вони запропонували приблизний проект реконструкції площі та скверів біля приміщення РДА та місцевого музею. Представники проектної компанії запропонували осучаснити площу новими конструкціями, озеленити її, зробивши зону загального відпочинку. У сквері по вулиці Небесної сотні проектанти запропонували встановити монумент-стіну з надписом “Герої не вмирають”, таким чином огородивши парк від автопарковки.



Майже усім пристунім на громадському обговоренні ця ідея не сподобалася.



“Центр – це не те місце, де повинні литися сльози. Так, ми повинні пам’ятати. Але краще пам’ятки розмістити не у центрі міста “, – сказав громадський активіст Тарас Сватко і його підтримали митець Сергій Шишкін, директор музею Володимир Стемковський та інші.



Вагому підтримку у присутніх здобув проект представлений Андрієм Гнатюком.



“Наше місто одне із перших отримало Магдебурське право. Володимир – це місто королів. Воно має величну історію. Треба пам’ятати про це і використати”, – запропонував Андрій Гнатюк.



Дизайнер запропонував зробити площу у стилі кітч, який дозволяє поєднувати у собі різні форми, кольори і конструкції. Від вулиці Ковельської, зазначив автор проекту, площу пропонується відгородити гранітними стовпцями, зробити декоративне озеленення, встановити пам’ятник з Юрієм-Змієборцем, який зображений на гербі міста. У центрі площі Андрій Гнатюк запропонував зробити зону відпочинку з фонтаном, лавочками, декоративними деревами. Уся територія повинна розбиватися на тематичні зони з допомогою бруківки та ліній з граніту. У перспективі, запропонував дизайнер, можна реконструювати приміщення міської ради, адже воно виглядатиме на фоні змін недостойно.



Андрій Гнатюк розповідає, що хотів сконструювати площу, яка пасувала б до будь-яких об’єктів і виглядала гарно.



Автор третього проекту – Тарас Дукельський. У своєму проекті молодий дизайнер, який вже деякий час проживає у Володимирі-Волинському, використав сучасний підхід.



“Не думаю, що у міста знайдеться багато коштів, щоб дивитися за великою кількістю озеленення у центрі. Дерев у сквері зрізати не потрібно. Сьогодні люди відносяться до парку як до транзитної зони, яка веде до центру міста. Нам потрбіно досягнути ефекту, щоб люди ходили по усьому парку, а не тільки по двом стежкам”, – сказав Тарас Дукельський.



Дизайнер пропонує створити у парку вільну територію з так званими центрами тяжіння – МАФами з накриттям. У сквері пропонується зробити насипний схил висотою 1,5 метри і створити амфітеатр з великим екраном. Стіну капуцинів використати як базу для формування усіляких виставок. Також пропонується встановити дитячі майданчики.



Четвертим свій проект представив Сергій Ничипорук. Він запропонував поділити центр на квадратні зони з озелененням та більше уваги приділити історії міста. Відновлювати арку біля костелу Іоакима і Анни, зазначив він, недоцільно. Варто зробити не арку, а два її підніжжя зі скульптурами. У парку дизайнер запропонував створити арт-простір, встановити монумент монаху-капуцину і зробити кілька відпочинкових зон. На місці обеліску Слави Сергій Ничипорук запропонував встановити великий фонтан.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському 6-го лютого на громадських обговореннях розглянули 4 пропозиції реконструкції центральної частини міста.Начальник міського управління містобудування та архітектуризазначив, що у авторів проектів є ще більше місяця для того, щоб подані ідеї допрацювати, - пише Буг Першими про свій проект розповіли представники проектного об’єднання “Укрзахідурбанізація“.Вони запропонували приблизний проект реконструкції площі та скверів біля приміщення РДА та місцевого музею. Представники проектної компанії запропонували осучаснити площу новими конструкціями, озеленити її, зробивши зону загального відпочинку. У сквері по вулиці Небесної сотні проектанти запропонували встановити монумент-стіну з надписом “Герої не вмирають”, таким чином огородивши парк від автопарковки.Майже усім пристунім на громадському обговоренні ця ідея не сподобалася.“Центр – це не те місце, де повинні литися сльози. Так, ми повинні пам’ятати. Але краще пам’ятки розмістити не у центрі міста “, – сказав громадський активіст Тарас Сватко і його підтримали митець Сергій Шишкін, директор музею Володимир Стемковський та інші.Вагому підтримку у присутніх здобув проект представлений“Наше місто одне із перших отримало Магдебурське право. Володимир – це місто королів. Воно має величну історію. Треба пам’ятати про це і використати”, – запропонував Андрій Гнатюк.Дизайнер запропонував зробити площу у стилі кітч, який дозволяє поєднувати у собі різні форми, кольори і конструкції. Від вулиці Ковельської, зазначив автор проекту, площу пропонується відгородити гранітними стовпцями, зробити декоративне озеленення, встановити пам’ятник з Юрієм-Змієборцем, який зображений на гербі міста. У центрі площі Андрій Гнатюк запропонував зробити зону відпочинку з фонтаном, лавочками, декоративними деревами. Уся територія повинна розбиватися на тематичні зони з допомогою бруківки та ліній з граніту. У перспективі, запропонував дизайнер, можна реконструювати приміщення міської ради, адже воно виглядатиме на фоні змін недостойно.Андрій Гнатюк розповідає, що хотів сконструювати площу, яка пасувала б до будь-яких об’єктів і виглядала гарно.Автор третього проекту –. У своєму проекті молодий дизайнер, який вже деякий час проживає у Володимирі-Волинському, використав сучасний підхід.“Не думаю, що у міста знайдеться багато коштів, щоб дивитися за великою кількістю озеленення у центрі. Дерев у сквері зрізати не потрібно. Сьогодні люди відносяться до парку як до транзитної зони, яка веде до центру міста. Нам потрбіно досягнути ефекту, щоб люди ходили по усьому парку, а не тільки по двом стежкам”, – сказав Тарас Дукельський.Дизайнер пропонує створити у парку вільну територію з так званими центрами тяжіння – МАФами з накриттям. У сквері пропонується зробити насипний схил висотою 1,5 метри і створити амфітеатр з великим екраном. Стіну капуцинів використати як базу для формування усіляких виставок. Також пропонується встановити дитячі майданчики.Четвертим свій проект представив. Він запропонував поділити центр на квадратні зони з озелененням та більше уваги приділити історії міста. Відновлювати арку біля костелу Іоакима і Анни, зазначив він, недоцільно. Варто зробити не арку, а два її підніжжя зі скульптурами. У парку дизайнер запропонував створити арт-простір, встановити монумент монаху-капуцину і зробити кілька відпочинкових зон. На місці обеліску Слави Сергій Ничипорук запропонував встановити великий фонтан.

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